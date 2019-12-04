ياسين العياري: عبير هدفها الوحيد افشال البرلمان

Mercredi 04 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب المستقل عن قائمة "أمل و عمل"، ياسين العياري في مداخلة عبر أمواج اذاعة راديو ماد الاربعاء 4 ديسمبر 2019، على المناوشات التي وقعت بين النائب عن حركة النهضة ، جميلة الكسيكسي التي نعتت نواب الدستوري الحر "بالكلورشارت" و"الباندية".وقال ياسين العيار" الكسيكسي مستواها عالي برشا وخدامة لكن أخطأت نظرا لتعرّضهم يوميا إلى الاستفزاز من طرف نواب الدستوري الحر".وأضاف العياري عبير موسى هدفها الوحيد افشال عمل البرلمان وادخال البلاد في ورطة وذلك بمنع دفع الرواتب.وتابع ياسين العياري " عبير موسى تفرح اذا دخلت البلاد في ازمة حينها ستقول لتونسيين " ريتو كيفاش قبل خير".