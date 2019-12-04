ياسين العياري: عبير هدفها الوحيد افشال البرلمان

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - قال النائب المستقل عن قائمة "أمل و عمل"، ياسين العياري في مداخلة عبر أمواج اذاعة راديو ماد الاربعاء 4 ديسمبر 2019، على المناوشات التي وقعت بين النائب عن حركة النهضة ، جميلة الكسيكسي التي نعتت نواب الدستوري الحر "بالكلورشارت" و"الباندية".
وقال ياسين العيار" الكسيكسي مستواها عالي برشا وخدامة لكن أخطأت نظرا لتعرّضهم يوميا إلى الاستفزاز من طرف نواب الدستوري الحر".
وأضاف العياري عبير موسى هدفها الوحيد افشال عمل البرلمان وادخال البلاد في ورطة وذلك بمنع دفع الرواتب.
وتابع ياسين العياري " عبير موسى تفرح اذا دخلت البلاد في ازمة حينها ستقول لتونسيين " ريتو كيفاش قبل خير".
وقال ياسين العيار" الكسيكسي مستواها عالي برشا وخدامة لكن أخطأت نظرا لتعرّضهم يوميا إلى الاستفزاز من طرف نواب الدستوري الحر".
وأضاف العياري عبير موسى هدفها الوحيد افشال عمل البرلمان وادخال البلاد في ورطة وذلك بمنع دفع الرواتب.
وتابع ياسين العياري " عبير موسى تفرح اذا دخلت البلاد في ازمة حينها ستقول لتونسيين " ريتو كيفاش قبل خير".
1 de 1 commentaires pour l'article 193787
En continu
- 12:47 حكومة الفرصة الأخيرة..
- Hier 21:55 مهبولة وزغرتولها في وذنها...
- Hier 14:20 حادثة عمدون: ثلاثة جرحى يغادرون المستشفيات
- Hier 14:04 وراء البلايك...
- Hier 12:44 الاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار ''حافلة الموت''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:16
|05:44
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-12
|20°-11
|20°-12
|20°-12
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 370) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 439) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 317) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 540) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 115) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 285) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 332) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 070) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 52 063) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 624) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 042) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 454) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 799) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 776) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 43 845) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 679) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 141) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 523) السليطي: الإذن بالاحتفاظ بسامي الف
( 40 153) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 39 922) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: منتسبون للدستوري الحر يتهجّمون على النائبة جميلة الكسيكسي بألفاظ عنصرية على أساس اللون والشكل