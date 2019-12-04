وزيرة الصحّة: تم استدعاء الأطباء الذين ظهروا في فيديو مستشفى شارل نيكول

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - قالت وزيرة الصحّة سنية بالشيخ في تصريح لاذاعة شمس صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر, أن وزارة الصحة عبر التفقدية العامة قامت بفتح تحقيق ضد 3 أطباء ظهروا في مقطع فيديو يتعاطون المخدرات من نوع "زطلة" داخل قسم الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.
وكان نشطاء الفايسبوك تداولوا فيديو يظهر ثلاثة أطباء بصدد تدخين سيجارة "زطلة" والاستماع لموسيقى صاخبة والرقص بغرفة الاستمرار داخل قسم الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.
الفيديو: الدقيقة 17
وكان نشطاء الفايسبوك تداولوا فيديو يظهر ثلاثة أطباء بصدد تدخين سيجارة "زطلة" والاستماع لموسيقى صاخبة والرقص بغرفة الاستمرار داخل قسم الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.
الفيديو: الدقيقة 17
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Par:ahmed01 (France )
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