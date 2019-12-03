المحامي كمال بن خليل: أنا متمسّك بموقفي في التدوينة التي نشرتها حول انجازات بورقيبة

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - قال المحامي كمال بن خليل أنه متمسّك بموقفه وبتدوينته اللتي نشرها حول انجازات بورقيبة وبن علي
وكتب في تدوينة " كلموني برشة أصدقاء متغششين من كلامي على الزعيم
أولا أنا متمسك بشدة بكل كلمة وحرف وفاصل ونقطة
ثانيا هاني باش نعطيكم مقارنة بسيطة بين زعيمكم وبين زعيم إفريقي وقولولي شنوة رايكم ..."
وكان المحامي كمال بن خليل وجه رسالة اثر حادث المرور الذي جدّ، الاحد المنقضي، على مستوى "عين السّنوسي" نشرها في صفحته الرسمية علي الفايسبوك قائلا بان حادث الحافلة في عمدون جزء من انجازات الزعيمين بورقيبة وبن علي.
وكتب في تدوينة " كلموني برشة أصدقاء متغششين من كلامي على الزعيم
أولا أنا متمسك بشدة بكل كلمة وحرف وفاصل ونقطة
ثانيا هاني باش نعطيكم مقارنة بسيطة بين زعيمكم وبين زعيم إفريقي وقولولي شنوة رايكم ..."
وكان المحامي كمال بن خليل وجه رسالة اثر حادث المرور الذي جدّ، الاحد المنقضي، على مستوى "عين السّنوسي" نشرها في صفحته الرسمية علي الفايسبوك قائلا بان حادث الحافلة في عمدون جزء من انجازات الزعيمين بورقيبة وبن علي.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد الاثنين على خلفيّة حادث عين السنوسي بمنطقة عمدون