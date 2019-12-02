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في ''عركة'' بالبرلمان، أسامة الصغير لعياض اللومي: دورك توزيع الكلمة وماكش باندي يلّي تدافع عالمتهرّبين

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - شهدت الاثنين 2 ديسمبر، أشغال لجنة المالية المؤقتة بالبرلمان مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة، القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي وعضو اللجنة عن حركة النهضة أسامة الصغير.

واحتج أسامة الصغير على طريقة ادارة عياض اللومي للجلسة بسبب مقاطعته وتعليقه على مداخلات النواب فاستنكر اللومي احتجاج الصغير وخاطبه قائلا "موكش باندي وانا رئيس اللجنة".


فرد أسامة الصغير غاضبا "أنت الباندي وأنت الّي تدافع على المتهربين الضريبيين وعليك أن تفهم أن دورك في رئاسة اللجنة توزيع الكلمة وادارة أشغال الجلسات وليس التعليق على مداخلات النواب".


  
  
     
  
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MedTunisie  ()  |Lundi 02 Decembre 2019 à 19h 49m |           
لعلى الومي ركبه الغرور

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 18h 53m |           
الومي متعلم بالاملاءات يحساب اذا حطوه رءيس لجنة يلزمو يامر وينهي موش متعلم بالديمقراطية ...هاو الولد الصغير رباه وعرفو قدرو....برفو ...👍

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 18h 35m |           
Une intervention musclée par Sghaier au sein de l'ARP ne pourra refléter que le banditisme . En fait, il suffit d'émettre son avis avec respect et gentillesse .



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