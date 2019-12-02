جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو الرئيس إلى عرض ملف السلامة المرورية على أنظار مجلس الأمن القومي

Lundi 02 Decembre 2019
بلاغ صحفي - ببالغ الأسى وعميق التأثر تابعت جمعية تونس للسلامة المرورية ، الحادث الأليم والمفزع الذي أسفر عن وفاة 26 من شباب تونس وإصابة 20 آخرين،. وبهذه المناسبة الأليمة يترحم المكتب الوطني للجمعية على أرواح شهداء الاسفلت ، ويتقدم بأحر التعازي إلى عائلاتهم وذويهم، ويعبر عن صادق المواساة إلى الجرحى والمصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل.
و في نفس الإطار تدعو جمعية تونس للسلامة المرورية
· أولا: إلى فتح تحقيق جدي لكشف ملابسات و أسباب هدا الحادث الأليم .
· ثانيا : دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى عرض ملف تحديات السلامة المرورية على أنظار مجلس الأمن القومي .
· ثالثا: دعوة السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل اللجنة العليا للسلامة المروية و دعوتها للانعقاد بصورة استعجالية لتدارس تحديات إرهاب الطرقات و ضبط الخطط الكفيلة للحد منه .
· رابعا : دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل القرارات المنبثقة على المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 20 ماي 2019 و المتعلق بتوصيات الحوار الوطني للنقل في محور السلامة المرورية و من ذلك إحداث هيكل تنفيذي رائد للسلامة المرورية ، يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية تحت إشراف رئاسة الحكومة .
· خامسا: دعوة اللجنة المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات إلى تحيين الاطار القانوني المنظم للنقل السياحي و إفراده بفصول قانونية جديدة لحوكمة السلامة المرورية بهذا القطاع .
و في نفس الإطار تدعو جمعية تونس للسلامة المرورية
· أولا: إلى فتح تحقيق جدي لكشف ملابسات و أسباب هدا الحادث الأليم .
· ثانيا : دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى عرض ملف تحديات السلامة المرورية على أنظار مجلس الأمن القومي .
· ثالثا: دعوة السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل اللجنة العليا للسلامة المروية و دعوتها للانعقاد بصورة استعجالية لتدارس تحديات إرهاب الطرقات و ضبط الخطط الكفيلة للحد منه .
· رابعا : دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل القرارات المنبثقة على المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 20 ماي 2019 و المتعلق بتوصيات الحوار الوطني للنقل في محور السلامة المرورية و من ذلك إحداث هيكل تنفيذي رائد للسلامة المرورية ، يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية تحت إشراف رئاسة الحكومة .
· خامسا: دعوة اللجنة المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات إلى تحيين الاطار القانوني المنظم للنقل السياحي و إفراده بفصول قانونية جديدة لحوكمة السلامة المرورية بهذا القطاع .
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Par:radhbe (France )
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