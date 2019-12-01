Radio Babnet Tunisie On Air: Marcel Khaleife - Ommi  

بولبابه سالم: ضبابية الحبيب الجملي من ضبابية موقف النهضة

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم أن إغراق المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مع شخصيات و أحزاب ليس لها وزن انتخابي و شرب الشاي مع الجميع في ظرف دقيق تمر به البلاد هو مضيعة للوقت و تؤكد ان الحبيب الجملي لا يملك رؤية و تصورا للحكم فيها قراءة لنتائج الانتخابات و الانحياز الى رغبة الشعب في التغيير و انجاز حكومة الصف الثوري ، بل منح فرصة احياء المنظومة القديمة التي لفظها الصندوق .

و أضاف بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان البيان الأخير لائتلاف الكرامة و الضمانات التي طالب بها التيار الديمقراطي و حركة الشعب من اجل حكومة ثورية قوية تحارب الفساد تصطدم بضبابية موقف الحبيب الجملي المتماهية مع ضبابية موقف حركة النهضة ،،، فالنهضة فيها من يدفع نحو حكومة الصف الثوري و القطع مع السيستام ، و فيها ايضا شق يريد مواصلة التعامل مع أحزاب المنظومة القديمة .


و كتب بولبابه سالم :

تعويم الحبيب الجملي لمشاوراته و اغراقها بلقاءات فلكلورية مع اشخاص و أحزاب حسم فيها الشعب في الانتخابات تؤكد ان الرجل لا يملك رؤية و مشروع واضح و غير مدرك لدقة المرحلة و خطورة الوضع الذي لا يسمح بمزيد الانتظار و شرب الشاي ... من يستشعر قيمة اللحظة ينحاز الى حكومة الخط الثوري و الحسم مع السيستام الذي تعرض الى لطخة كبرى وهو اليوم يترنح لكن إهدار الوقت ينعشه.... البيان الأخير لائتلاف الكرامة و الضمانات التي طالب بها التيار الديمقراطي و حركة الشعب تحيلنا الى غموض المشهد في ظل ضبابية رئيس الحكومة المكلف المتماهية مع ضبابية موقف النهضة .
في النهضة هناك من يريد الحسم مع السيستام و يدفع نحو حكومة الخط الثوري الذي افرزته الانتخابات ، و هناك من يريد مواصلة التعامل مع احزاب المنظومة القديمة .
بحيث الوضوح مطلوب .



  
  
     
  
rtt-7a999bcace447aebdb251a58668b37f5-2019-12-01 12:29:03






1 de 1 commentaires pour l'article 193622

MedTunisie  ()  |Dimanche 01 Decembre 2019 à 13h 43m |           
كلام و تحليل واضح و سنجد حكومة امتصاص الثورة



En continu

الأحد 01 ديسمبر 2019 | 4 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
21°
 21° % 52 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1622°-1421°-1320°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575208323|193622 1099|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires