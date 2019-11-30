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في رسالة إلى الرؤساء الثلاثة، الدايمي يحذرهم من تعيينات الشاهد منذ اعلان نتائج انتخابات ويدعوهم إلى الغائها

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - وجّه السبت 30 نوفمبر، النائب السابق عماد الدايمي رسالة إلى الرؤساء الثلاثة حذّرهم فيها مما وصفها التعيينات المشبوهة التي يجريها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ اعلان نتائج اﻻنتخابات.

وحذّر الدايمي الرؤساء الثلاثة واﻷطراف التي تتفاوض للمشاركة في الحكومة من ضرورة ايقاف نزيف التعيينات التي تسعى "المنظومة" من خلالها إلى محاصرتهم في السنوات القادمة حسب تعبيره.


وخاطبهم الدايمي قائلا "ماذا تنتظرون لكي تنبهوا على حكومة تصريف اﻷعمال ايقاف أي تعيينات إلى حين تولي الحكومة الجديدة؟ ماذا تنتظرون كي تعلنوا رسميا أن أي تعيينات تمت منذ اﻻعلان عن نتائج اﻻنتخابات ستلغي آليا؟؟".

وأشار الدايمي إلى أنه سيقوم بنشر كل التعيينات اﻷخيرة التي قام بها الشاهد والتي يستعد للقيام بها مؤكدا أن العملية ممنهجة.


  
  
     
  
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