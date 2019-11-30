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القرقوري ''الجملي قابل الجميع من اللي ما عجبوش التاي.. للي طلعت حشيشته مضروبة''

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري في برنامجه "ضد التيار" الذي يبث على قناة الزيتونة ان رئيس الحكومة الحبيب الجملي قابل الجميع " من اللي ما عجبوش التاي.. للي طلعت حشيشته مضروبة".

واضاف القرقوري " الجملي قابل حتى فيصل التبيني الذي يملك حزبا مجهولا ولم يتحصل سوى على مقعد وحيد في البرلمان".
وتابع الياس القرقوري " حتى حزب الرحمة يريد وزارة الصحة رغم حصوله على 4 مقاعد فقط".



  
  
     
  
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