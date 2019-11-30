القرقوري ''الجملي قابل الجميع من اللي ما عجبوش التاي.. للي طلعت حشيشته مضروبة''

Samedi 30 Novembre 2019



باب نات

- قال مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري في برنامجه "ضد التيار" الذي يبث على قناة الزيتونة ان رئيس الحكومة الحبيب الجملي قابل الجميع " من اللي ما عجبوش التاي.. للي طلعت حشيشته مضروبة".واضاف القرقوري " الجملي قابل حتى فيصل التبيني الذي يملك حزبا مجهولا ولم يتحصل سوى على مقعد وحيد في البرلمان".وتابع الياس القرقوري " حتى حزب الرحمة يريد وزارة الصحة رغم حصوله على 4 مقاعد فقط".