القرقوري ''الجملي قابل الجميع من اللي ما عجبوش التاي.. للي طلعت حشيشته مضروبة''

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري في برنامجه "ضد التيار" الذي يبث على قناة الزيتونة ان رئيس الحكومة الحبيب الجملي قابل الجميع " من اللي ما عجبوش التاي.. للي طلعت حشيشته مضروبة".
واضاف القرقوري " الجملي قابل حتى فيصل التبيني الذي يملك حزبا مجهولا ولم يتحصل سوى على مقعد وحيد في البرلمان".
وتابع الياس القرقوري " حتى حزب الرحمة يريد وزارة الصحة رغم حصوله على 4 مقاعد فقط".
واضاف القرقوري " الجملي قابل حتى فيصل التبيني الذي يملك حزبا مجهولا ولم يتحصل سوى على مقعد وحيد في البرلمان".
وتابع الياس القرقوري " حتى حزب الرحمة يريد وزارة الصحة رغم حصوله على 4 مقاعد فقط".
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Par:karimyousef (France )
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