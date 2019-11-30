عبد الباري عطوان: في تونس شفت ولادة ديمقراطية في بلد عربي

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - نشر مساء أمس الاعلامي الفلسطيني المقيم بلندن عبد الباري عطوان فيديو تحدث فيه عن زيارته الأخيرة لتونس وعن لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد وعن انطباعاته اثر هذه الزيارة
وتحدث عطوان عن شخصية رئيس الجمهوري وخاصة تواضعه وذلك عندما استقبله في قصر قرطاج.
وقال عبد الباري عطوان " فريق سعيد كذلك متواضع ومهني ومتخصص متابعا " يا الله على ثورة تونس وعلى قادتها وشعبها احسدكم على سعيد".
واكد عطوان ان رئيس الجمهورية اخبره بانه سيركز على محاربة الفساد وان محاربة الظاهرة لا يمكن ان تحصل دون تحقيق استقلالية القضاء متابعا " سعيد اكد كذلك على ضرورة تحسين التعليم ودعم الامن ومواجهة الإرهاب".
وتابع عبد الباري عطوان " قيس سعيد متضامن بشكل كبير مع القضية الفلسطينية وهو يعتبر التطبيع مع اسرائيل خيانة عظمى .
كما تحدّث عن ظهوره في قناة التاسعة... وعن زيارته لراشد الغنوشي وما دار بينهما من حديث... فيديو
اقرأ أيضا: عطوان: وزراء الخارجية العرب أدانوا الاحتلال الصهيوني بسبب تصريحات قيس سعيد
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقى يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان .
وأكد عبد الباري عطوان عقب الزيارة أنّه وجد لدى رئيس الجمهورية صورة واضحة عن مستقبل تونس وشعبها وحرصا شديدا على إيلاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأولية القصوى.
وأشاد بدفاع رئيس الجمهورية عن استقلالية القضاء وسلطة القانون وتشبثه بتعزيز دور تونس على الصعيدين العربي والدولي.
كما ثمّن الكاتب الفلسطيني موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأمّ مؤكدا أنّ من واجب الشعوب قبل الدول الدفاع عن كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وتحدث عطوان عن شخصية رئيس الجمهوري وخاصة تواضعه وذلك عندما استقبله في قصر قرطاج.
وقال عبد الباري عطوان " فريق سعيد كذلك متواضع ومهني ومتخصص متابعا " يا الله على ثورة تونس وعلى قادتها وشعبها احسدكم على سعيد".
واكد عطوان ان رئيس الجمهورية اخبره بانه سيركز على محاربة الفساد وان محاربة الظاهرة لا يمكن ان تحصل دون تحقيق استقلالية القضاء متابعا " سعيد اكد كذلك على ضرورة تحسين التعليم ودعم الامن ومواجهة الإرهاب".
وتابع عبد الباري عطوان " قيس سعيد متضامن بشكل كبير مع القضية الفلسطينية وهو يعتبر التطبيع مع اسرائيل خيانة عظمى .
كما تحدّث عن ظهوره في قناة التاسعة... وعن زيارته لراشد الغنوشي وما دار بينهما من حديث... فيديو
اقرأ أيضا: عطوان: وزراء الخارجية العرب أدانوا الاحتلال الصهيوني بسبب تصريحات قيس سعيد
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقى يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان .
وأكد عبد الباري عطوان عقب الزيارة أنّه وجد لدى رئيس الجمهورية صورة واضحة عن مستقبل تونس وشعبها وحرصا شديدا على إيلاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأولية القصوى.
وأشاد بدفاع رئيس الجمهورية عن استقلالية القضاء وسلطة القانون وتشبثه بتعزيز دور تونس على الصعيدين العربي والدولي.
كما ثمّن الكاتب الفلسطيني موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأمّ مؤكدا أنّ من واجب الشعوب قبل الدول الدفاع عن كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
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