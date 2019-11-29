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شوقي الطبيب يقدم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وصرح شوقي الطبيب أنه قدم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 كما أحاطه علما بالجهود المبذولة من طرف الهيئة فيما يتعلق بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الهيئة على حرص رئيس الجمهورية بصفته رمز الدولة والضامن لوحدتها والسّاهر على احترام الدستور لمعاضدة المجهودات الوطنية في الحرب على الفساد.





  
  
     
  
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