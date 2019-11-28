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عضو مجلس شورى النهضة يردّ على تصريح رفيق عبد السلام حول امكانية تأجيل مؤتمر الحركة

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - في تصريح لاذاعة ديوان اف ام قال القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام أنه من الوارد أن يقع تأجيل مؤتمر حركة النهضة.
و بخصوص زعامة راشد الغنوشي للحركة لمّح عبد السلام الى امكانية التمديد لراشد الغنوشي في صورة الاتفاق على تغيير القانون الداخلي للحركة ....

وتفاعلا مع تصريح رفيق عبد السلام كتب عضو مجلس شورى النهضة حمدي الزواري التدوينة التالية:


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تتالت في الاونة الاخيرة تصريحات لقيادات من النهضة بامكانية تأجيل المؤتمر عن موعده المحدد في شهر ماي 2020.
و يهمني ان اذكر ان المؤتمر القادم استحقاق ديمقراطي بالغ الاهمية ينتظره ابناء النهضة بل و شعب النهضة، بفارغ الصبر، للتقييم و المحاسبة و التجديد و التغيير على ضوء الرسائل القوية التي وجهها شعبنا في الانتخابات الاخيرة للاحزاب السياسية عموما و لحركة النهضة بالاخص.
و العقل السياسي النهضاوي الذي رفع مسالة اجراء الانتخابات، البلدية و التشريعبة في وقتها الدستوري المضبوط، الى اعلى سلم اولوياته و حرص على عدم تاخيرها باعتبارها الركن الاساس في الديمقراطية ،
ان هذا العقل، حري به ان يفكر بالمثل في علاقة بالمؤتمر القادم الذي لم يعد شانا داخليا بل وطنيا بامتياز، بعد ان تبوأت النهضة مركز القيادة في منظومة الحكم.
حمدي الزواريعضو مجلس الشورى لجنة السياسات

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