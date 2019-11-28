عضو مجلس شورى النهضة يردّ على تصريح رفيق عبد السلام حول امكانية تأجيل مؤتمر الحركة

Jeudi 28 Novembre 2019



باب نات

تتالت في الاونة الاخيرة تصريحات لقيادات من النهضة بامكانية تأجيل المؤتمر عن موعده المحدد في شهر ماي 2020.

و يهمني ان اذكر ان المؤتمر القادم استحقاق ديمقراطي بالغ الاهمية ينتظره ابناء النهضة بل و شعب النهضة، بفارغ الصبر، للتقييم و المحاسبة و التجديد و التغيير على ضوء الرسائل القوية التي وجهها شعبنا في الانتخابات الاخيرة للاحزاب السياسية عموما و لحركة النهضة بالاخص.

و العقل السياسي النهضاوي الذي رفع مسالة اجراء الانتخابات، البلدية و التشريعبة في وقتها الدستوري المضبوط، الى اعلى سلم اولوياته و حرص على عدم تاخيرها باعتبارها الركن الاساس في الديمقراطية ،

ان هذا العقل، حري به ان يفكر بالمثل في علاقة بالمؤتمر القادم الذي لم يعد شانا داخليا بل وطنيا بامتياز، بعد ان تبوأت النهضة مركز القيادة في منظومة الحكم.

حمدي الزواريعضو مجلس الشورى لجنة السياسات