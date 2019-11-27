البحيري: 54 نائبا في كتلة حركة النهضة بعد انضمام نائبين جديدين للكتلة

Mercredi 27 Novembre 2019
أعلن اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 النائب عن كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، انضمام نائبين جديدين لكتلة الحركة، ليرتفع عدد نوابها من 52 إلى 54 نائبا. وأشار البحيري في تصريح لاذاعة شمس أف، أن نواب حركة النهضة قاموا اليوم بإيداع طلب تكوين كتلة برلمانية تحمل اسم حركة النهضة.
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Par:legitme (Tunisia )
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