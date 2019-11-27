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الإعلان عن كتلة برلمانية مشتركة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - أكد رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي في مداخلة عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" اليوم الأربعاء، أنه تقرر تشكيل كتلة برلمانية مشتركة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي.

واضاف المغزاوي" إنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي مساء أمس بخصوص تشكيل الكتلة، بين الحزبين ويناهز عددها مبدئيا من 37 الى 40 نائبا".
واشار إلى أنه سيتم التواصل مع نواب أحزاب أخرى ومستقلّين من نفس الطيف السياسي للانضمام إلى الكتلة.

وسيتم التداول على رئاسة الكتلة سنويا بين الحزبين.



  
  
     
  
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