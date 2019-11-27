الإعلان عن كتلة برلمانية مشتركة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - أكد رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي في مداخلة عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" اليوم الأربعاء، أنه تقرر تشكيل كتلة برلمانية مشتركة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي.
واضاف المغزاوي" إنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي مساء أمس بخصوص تشكيل الكتلة، بين الحزبين ويناهز عددها مبدئيا من 37 الى 40 نائبا".
واشار إلى أنه سيتم التواصل مع نواب أحزاب أخرى ومستقلّين من نفس الطيف السياسي للانضمام إلى الكتلة.
وسيتم التداول على رئاسة الكتلة سنويا بين الحزبين.
واضاف المغزاوي" إنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي مساء أمس بخصوص تشكيل الكتلة، بين الحزبين ويناهز عددها مبدئيا من 37 الى 40 نائبا".
واشار إلى أنه سيتم التواصل مع نواب أحزاب أخرى ومستقلّين من نفس الطيف السياسي للانضمام إلى الكتلة.
وسيتم التداول على رئاسة الكتلة سنويا بين الحزبين.
En continu
- 08:47 توري نعري...
- 08:06 مهمّة عسيرة
- Hier 23:02 الطبوبي يحسم أمره: سنعرّيـــــــــــــــهم
- Hier 21:01 بومبيو يدعو مصر لاحترام حرية الصحافة
- Hier 16:58 دولة الفساد، باقية و تتمدد..
- Hier 11:20 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:46
|12:14
|07:09
|05:38
|
15°
|20°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|20°-14
|21°-13
|22°-12
|20°-13
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 158) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 797) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 603) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 85 930) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 268) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 524) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 837) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 413) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 103) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 968) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 076) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 908) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 269) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 153) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 893) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 234) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 037) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 597) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 576) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 251) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:توري نعري...