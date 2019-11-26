قريبًا taxi scooter في العاصمة بتسعيرة أقل30 بالمائة من التاكسي الفردي

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - تستعدّ شركة تونسية خاصة لإطلاق مشروع “تاكسي سكوتر” خلال النصف الثاني من ديسمبر 2019، وهو بمثابة وسيلة نقل خاصة.
وأوضح الممثل القانوني لشركة ‘intigo’، نبيل جريدات، في تصريح لاذاعة اكسبراس، أنّ الشركة متحصلة على مواصفات الشركات الناشىة من طرف وزارة الاتصال و تكنولوجيا المعلومات، ومشروع “Taxi Scooter” ليس مخالفا للقانون.
وأضاف جريدات أنّ المشروع يقدم للحرفاء خدمات لكراء درجات نارية بسائق، باعتبار وأنّ الشركة متحصلة على ترخيص لكراء الدراجات النارية.
وبيّن ذات المصدر أنه سيتم توفير وسيلة النقل الجديدة "تكسي سكوتر"، عبر إدراج تطبيقة، حيث يسجّل الحريف مكانه والجهة التي يريد الذهاب اليها وتقدم له التطبيقة التكلفة التي تصله وتصل السائق، لافتا إلى أن سعر الخدمة اقل بنسبة 30 بالمائة من سعر سيارة “التاكسي الفردي”.
وأكّد نبيل جريدات أنّ هذا المشروع يعتبر حل من الحلول لمشكلة النقل في تونس، خاصة في أوقات الذروة والاكتضاظ، وهو أول خطوة نحو النقل الذكي برؤية جديدة، والذي سيمكن من توفير مواطن شغل للشباب.
وأشار جريدات إلى أنّ هذا المشروع ليس منافسا للتاكسي الفردي بل إنّ عملهم متكامل مع أصحاب التاكسي الفردي و الجماعي.
وبخصوص تصريحات الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، أكّد جريدات أنّ كل التصريحات تم توثيقها و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المشروع والعملة و الحرفاء.
وأوضح الممثل القانوني لشركة ‘intigo’، نبيل جريدات، في تصريح لاذاعة اكسبراس، أنّ الشركة متحصلة على مواصفات الشركات الناشىة من طرف وزارة الاتصال و تكنولوجيا المعلومات، ومشروع “Taxi Scooter” ليس مخالفا للقانون.
وأضاف جريدات أنّ المشروع يقدم للحرفاء خدمات لكراء درجات نارية بسائق، باعتبار وأنّ الشركة متحصلة على ترخيص لكراء الدراجات النارية.
وبيّن ذات المصدر أنه سيتم توفير وسيلة النقل الجديدة "تكسي سكوتر"، عبر إدراج تطبيقة، حيث يسجّل الحريف مكانه والجهة التي يريد الذهاب اليها وتقدم له التطبيقة التكلفة التي تصله وتصل السائق، لافتا إلى أن سعر الخدمة اقل بنسبة 30 بالمائة من سعر سيارة “التاكسي الفردي”.
وأكّد نبيل جريدات أنّ هذا المشروع يعتبر حل من الحلول لمشكلة النقل في تونس، خاصة في أوقات الذروة والاكتضاظ، وهو أول خطوة نحو النقل الذكي برؤية جديدة، والذي سيمكن من توفير مواطن شغل للشباب.
وأشار جريدات إلى أنّ هذا المشروع ليس منافسا للتاكسي الفردي بل إنّ عملهم متكامل مع أصحاب التاكسي الفردي و الجماعي.
وبخصوص تصريحات الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، أكّد جريدات أنّ كل التصريحات تم توثيقها و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المشروع والعملة و الحرفاء.
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