عماد درويش: المحروقات في تونس ليست مدعّمة

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - أكّد الاثنين 25 نوفمبر، الخبير في الطاقة عماد درويش، أن المحروقات التي تباع في محطات بيع الوقود وخلافا لما يروج غير مدعّم.
وقال عماد درويش خلال استضافته على قناة التاسعة بأن الدولة لا فقط لا تدعم هذا الصنف من المحروقات بل تحقّق منه أرباحا هامّة موضّحا كيف أن الدولة تبيع المحروقات للمزوّدين وتفرض عليهم أداء على الاستهلاك وأداء على القيمة المضافة TVA.
وبيّن عماد درويش أن الدعم في المحروقات هو دعم في قوارير الغاز والكهرباء المنزلي والغاز المنزلي والنقل العمومي مشيرا إلى وجود خلل في منظومة الدعم بحيث لا يذهب لمستحقّيه حسب تقديره.
وقال عماد درويش خلال استضافته على قناة التاسعة بأن الدولة لا فقط لا تدعم هذا الصنف من المحروقات بل تحقّق منه أرباحا هامّة موضّحا كيف أن الدولة تبيع المحروقات للمزوّدين وتفرض عليهم أداء على الاستهلاك وأداء على القيمة المضافة TVA.
وبيّن عماد درويش أن الدعم في المحروقات هو دعم في قوارير الغاز والكهرباء المنزلي والغاز المنزلي والنقل العمومي مشيرا إلى وجود خلل في منظومة الدعم بحيث لا يذهب لمستحقّيه حسب تقديره.
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Par:lechef ( )
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