عبد اللطيف العلوي: رئيس الحكومة وسّع المشاورات بشكل عبثي كأنه يعمل في كاستينغ لشوفلي حل والشاهد يقوم بتلغيم الادارة بجماعته

Lundi 25 Novembre 2019



باب نات

- انتقد الاثنين 25 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي.وقال العلوي "سّيّد رئيس الحكومة كأنّه يعمل في كاستينغ لبرنامج شوفلي حلّ، على هذا النّسق سيكون عليه أن يقابل الشّعب التّونسيّ كلّه نفرا نفرا".واعتبر العلوي ان الحبيب الجملي قام بتوسيع المشاورات بشكل عبثي يوحي بأنّها مشاورات ترضية ومجاملات أكثر منها شيء آخر.وتابع محذرا من الشاهد قائلا "أعتقد أنّه لم يبق لدينا فائض وقت يمكن أن ننفقه في مزيد من مشاورات الأخذ بالخاطر والتعارف السياسيّ، في حين يستغلّ يوسف الشّاهد كلّ يوم وكلّ دقيقة لمزيد تلغيم الإدارة وتركيز جماعته في كلّ مفاصل الدّولة".