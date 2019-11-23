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البلومي يقاضي شخصا انتحل صفة صحفي بالحقائق الأربعة لدخول منزل أدم بوليفة ثم انتحل صفة أحد أفراد عائلته لتبرئة مريم الدباغ

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - اعلن السبت 23 نوفمبر، الاعلامي حمزة البلومي انه قرر مقاضاة شخص انتحل صفة صحفي تابع لبرنامج "الحقائق الأربع" ودخل منزل آدم بوليفة ضحية جريمة الماديسون.

وكشف البلومي في تصريح لاذاعة أي أف أم ان هذا الشخص هو نفسه الذي استضافه الاعلامي الهادي زعيم على اذاعة موزاييك أف ام وانتحل صفة أحد أفراد عائلة ادم بوليفة حيث زعم أن اسمه معتز بوليفة وادعي أنه حاضر ليلة وقوع الجريمة وشاهد على براءة مريم الدباغ.


تجدر الاشارة الي أن الشخص الذي ادعى أن اسمه معز بوليفة اتضح وفق ما أكده عديد النشطاء على موقع الفايسبوك على معرفة به أنه يدعى معتز عكريمي.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193195

Lechef  ()  |Samedi 23 Novembre 2019 à 15h 28m |           
Alors là , c'est confus et il passe facilement d'un nom à l'autre. Il faudrait le '' caser '' à la place qu'il faut. Et devant cette affaire compliquée , sa place est la prison !!!!



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