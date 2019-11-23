البلومي يقاضي شخصا انتحل صفة صحفي بالحقائق الأربعة لدخول منزل أدم بوليفة ثم انتحل صفة أحد أفراد عائلته لتبرئة مريم الدباغ

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - اعلن السبت 23 نوفمبر، الاعلامي حمزة البلومي انه قرر مقاضاة شخص انتحل صفة صحفي تابع لبرنامج "الحقائق الأربع" ودخل منزل آدم بوليفة ضحية جريمة الماديسون.
وكشف البلومي في تصريح لاذاعة أي أف أم ان هذا الشخص هو نفسه الذي استضافه الاعلامي الهادي زعيم على اذاعة موزاييك أف ام وانتحل صفة أحد أفراد عائلة ادم بوليفة حيث زعم أن اسمه معتز بوليفة وادعي أنه حاضر ليلة وقوع الجريمة وشاهد على براءة مريم الدباغ.
تجدر الاشارة الي أن الشخص الذي ادعى أن اسمه معز بوليفة اتضح وفق ما أكده عديد النشطاء على موقع الفايسبوك على معرفة به أنه يدعى معتز عكريمي.
وكشف البلومي في تصريح لاذاعة أي أف أم ان هذا الشخص هو نفسه الذي استضافه الاعلامي الهادي زعيم على اذاعة موزاييك أف ام وانتحل صفة أحد أفراد عائلة ادم بوليفة حيث زعم أن اسمه معتز بوليفة وادعي أنه حاضر ليلة وقوع الجريمة وشاهد على براءة مريم الدباغ.
تجدر الاشارة الي أن الشخص الذي ادعى أن اسمه معز بوليفة اتضح وفق ما أكده عديد النشطاء على موقع الفايسبوك على معرفة به أنه يدعى معتز عكريمي.
1 de 1 commentaires pour l'article 193195
En continu
- Hier 20:27 سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى
- Hier 19:41 الهايكا .. المراقب الأعور
- Hier 19:17 L’iPhone 11 disponible chez Orange Tunisie
- Hier 19:07 تدخل جراحي على احد اصابع يد وهبي الخزري
- Hier 17:03 ''الكواترو''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:08
|14:47
|12:13
|07:05
|05:34
|
16°
|16°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|16°-11
|18°-12
|18°-15
|20°-13
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 358) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 585) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 431) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 313) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 730) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 314) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 317) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 305) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 658) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 61 544) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 100) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 347) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 131) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 714) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 953) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 814) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 026) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 641) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 113) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 149) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:lechef ( )
Sur: الطبوبي: باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم