صورة اليوم : التيار الديمقراطي يرتمي في أحضان قلب تونس

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - تدوالت الجمعة 22 نوفمبر صفحات الفايسبوك صورة للقيادي بقلب تونس حاتم المليكي وهو يعانق القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي.
وقد أثارت الصورة عديد التعليقات الساخرة على موقع الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "التيار الديمقراطي يرتمي في أحضان قلب تونس".
وأمام الجدل الذي أثارته الصورة نشر محمد الحامدي تدوينة تبرّأ منها من حاتم المليكي قائلا "ليس صديقي ولكنه ليس عدوّي".
وأضاف موضحا " لتقيته خارج دار الضيافة وهو يغادر فصافحني ولامني ممازحا كيف اعتبر قلب تونس ظاهرة غير سياسية فكانت هذه الصورة التي لا اعرف من التقطها من الصحافيين وتفارقنا وانا على نفس القناعة بشانهم".
وقد أثارت الصورة عديد التعليقات الساخرة على موقع الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "التيار الديمقراطي يرتمي في أحضان قلب تونس".
وأمام الجدل الذي أثارته الصورة نشر محمد الحامدي تدوينة تبرّأ منها من حاتم المليكي قائلا "ليس صديقي ولكنه ليس عدوّي".
وأضاف موضحا " لتقيته خارج دار الضيافة وهو يغادر فصافحني ولامني ممازحا كيف اعتبر قلب تونس ظاهرة غير سياسية فكانت هذه الصورة التي لا اعرف من التقطها من الصحافيين وتفارقنا وانا على نفس القناعة بشانهم".
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