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صورة اليوم : التيار الديمقراطي يرتمي في أحضان قلب تونس

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - تدوالت الجمعة 22 نوفمبر صفحات الفايسبوك صورة للقيادي بقلب تونس حاتم المليكي وهو يعانق القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي.
وقد أثارت الصورة عديد التعليقات الساخرة على موقع الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "التيار الديمقراطي يرتمي في أحضان قلب تونس".

وأمام الجدل الذي أثارته الصورة نشر محمد الحامدي تدوينة تبرّأ منها من حاتم المليكي قائلا "ليس صديقي ولكنه ليس عدوّي".


وأضاف موضحا " لتقيته خارج دار الضيافة وهو يغادر فصافحني ولامني ممازحا كيف اعتبر قلب تونس ظاهرة غير سياسية فكانت هذه الصورة التي لا اعرف من التقطها من الصحافيين وتفارقنا وانا على نفس القناعة بشانهم".


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 193140

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 16h 00m |           
اظهر و بان...

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 15h 42m |           
Bien sûr, avec 38 membres ou 52 membres la différence n'est pas importante puisque c'est le 3/4 !
Donc, ces deux partis sont jouables pour tous les autres !!!!!

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 15h 37m |           
Rien n'est au hasard , tout est calculé chez "guelb tounes " le roi des photos et des scénarios t'a piégé mr le politicien amateur(hamdi)



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