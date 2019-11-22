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والد ادم: طلبي الوحيد هو اعدام قتلة ابني ومن يتحدث عن حقوق الانسان نقلّو يحط ولدو في بلاصة ادم ويحس الّي أنا حاسّو

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - تدخل مساء الأربعء 20 نوفمبر والد الشاب ٱدم، وسام بوليفة لتقديم مستجدات حول نتائج تقرير الطب الشرعي الا أنه أكد أنه ليس على علم بأي مستجدات مشيرا الي أنه منذ 4 أيام لم يغمض له جفن وأنه لم يتمكن من فعل أي شيء.
وصرح في مداخلة على قناة التاسعة بأنه سيعمل على أخذ حق ابنه وقال متأثرا "أنا لن أطلب شيء سوى القصاص، أطالب باعدام قتلة ابني، كيما قتلولي ادم يتقتلو".
وتابع قائلا " لا تقلي حقوق انسان ولا أي حقوق، والي يحكي على حقوق الانسان يحط ولدو في بلاصة ٱدم ويحس الي أنا حاسّو وبعد يتكلم".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193110

Lechef  ()  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 08h 37m |           
Adam devrait jouir aussi des principes de droit de l'homme , à savoir '' le criminel devra être tué '' .
en réalité, pour un œil, il faudrait un œil et pour 01 dent , il faudrait 01 dent '' et ça marcherait à merveille .Soyez assuré qu'au bout d'un certain temps, il n'y aurait ni œil, ni dent à manipuler dans un sens ou dans l'autre !!!!



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