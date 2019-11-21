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سيّد الفرجاني للتبيني: المزمّر في النهضة خير منّك في كل شي واعمل قطيع كيما النهضة وانجح كيفنا

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - عبّر الأربعاء 20 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني عن أسفه من تصريحات زميله في البرلمان فيصل التبيني التي هاجم فيه النهضة وأنصارها ووصفهم بالقطيع .
وقال الفرجاني في تصريح لإذاعة صبرة أف أم "تو ثمة سياسي يحترم روحو يجي لحزب يقلّو عندك قطيع" وتابع متحدثا عن التبيني "تي المزمّر في النهضة خير منو في كل شي وأنا نقلّو اعمل قطيع كيفنا وانجح كل مرة في الانتخابات".




  
  
     
  
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