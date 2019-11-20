الداخلية تنفي تعرض بعض مستعملي Route X لعمليات 'براكاج

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- تبعا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض بعض مستعملي الطريق الشعاعية إكس (Route X) لعمليات سلب باستعمال القوة "براكاج"، تُعلم وزارة الداخلية في بلاغ اعلامي , أن الوحدات الأمنية بمرجع النظر وبمختلف إختصاصاتها لم تُسجل ما يفيد ذلك.و تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء مثل هذه المعلومات والترويج لها والتحري في شأنها لدى الهياكل الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.