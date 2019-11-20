الداخلية تنفي تعرض بعض مستعملي Route X لعمليات 'براكاج

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - تبعا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض بعض مستعملي الطريق الشعاعية إكس (Route X) لعمليات سلب باستعمال القوة "براكاج"، تُعلم وزارة الداخلية في بلاغ اعلامي , أن الوحدات الأمنية بمرجع النظر وبمختلف إختصاصاتها لم تُسجل ما يفيد ذلك.
و تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء مثل هذه المعلومات والترويج لها والتحري في شأنها لدى الهياكل الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
و تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء مثل هذه المعلومات والترويج لها والتحري في شأنها لدى الهياكل الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
En continu
- Hier 23:15 عسكر الليل...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:48
|12:12
|07:02
|05:32
|
13°
|13°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|13°-12
|20°-10
|21°-12
|18°-12
|15°-12
Follow @babnet_Tunisie
(114 635) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 356) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 240) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 073) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 683) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 039) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 175) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 863) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 262) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 947) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 296) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 888) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 53 581) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 756) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 763) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 297) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 50 852) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 49 873) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 780) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 096) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:karimyousef (France )
Sur: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه