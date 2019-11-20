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الداخلية تنفي تعرض بعض مستعملي Route X لعمليات 'براكاج

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - تبعا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض بعض مستعملي الطريق الشعاعية إكس (Route X) لعمليات سلب باستعمال القوة "براكاج"، تُعلم وزارة الداخلية في بلاغ اعلامي , أن الوحدات الأمنية بمرجع النظر وبمختلف إختصاصاتها لم تُسجل ما يفيد ذلك.

و تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء مثل هذه المعلومات والترويج لها والتحري في شأنها لدى الهياكل الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.


  
  
     
  
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