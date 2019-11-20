باقات زهور وصور آدم في مدخل ''الماديسون''

Mercredi 20 Novembre 2019
تجمّع عدد من المواطنين أمام نزل ''البيت الأبيض'' اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، أين قاموا بوضع صور للشاب آدم بوليفة الذي قتل في ملهى ليلي بمطعم ''الماديسون'' في النزل المذكور، ووضعوا باقات زهور.
وكانت جمعية Droits du citoyen دعت لهذه التظاهرة اثر الفاجعة التي هزّت الرأي العام اثر وفاة الشاب آدم بوليفة ليلة عيد ميلاده الـ23 في الملهى الليلي والذي أصدرت ولاية تونس قرارا بغلقه.
وكانت جمعية Droits du citoyen دعت لهذه التظاهرة اثر الفاجعة التي هزّت الرأي العام اثر وفاة الشاب آدم بوليفة ليلة عيد ميلاده الـ23 في الملهى الليلي والذي أصدرت ولاية تونس قرارا بغلقه.
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