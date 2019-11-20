العلوي للحامدي: مشكلتكم المناورة االسياسية المبالغ فيها وادعاء الطهورية المطلقة والدفاع الأعمى عن اتحاد الشغل الذي يجب اخضاعه للمحاسبة

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- حمّل الثلاثاء 19 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي مسؤولية النتائج التي تحققت في انتخابات رئاسة البرلمان لحركة الشعب والتيار الديمقراطي.وخاطب العلوي ممثل التيار الديمقراطي محمد الحامدي خلال حضورهما في برنامج يحدث في تونس على قناة حنبعل بالقول" هل يريحك هذا المشهد أن يكون الغنوشي بين قوتين من المنظومة القديمة في الوقت الذي كانت الصورة تكون مغايرة بغازي الشواشي في النيابة الأولي لرئيس البرلمان والنيابة الثانية تكون من نصيب الائتلاف أو حركة الشعب؟؟".وتابع معاتبا الحامدي " أنتم السبب في هذا المشهد بسبب المناورة السياسية المبالغ فيها ودفعكم نحو حالة انسداد بشروط مسبقة لا رجعة فيها".وأضاف العلوي محدثا الحامدي "مشكلتكم لم تكن المناورة المبالغ فيها فقط بل أيضا ادعاء الطهورية المطلقة في محاربة الفساد الي درجة نزعها عن الآخرين".وفي سياق اخر جدد العلوي توضيحه لموقف الائتلاف من اتحاد الشغل الذي انتقده محمد الحامدي وأشار الى وجود نوع من الضغينة والعدوانية من الائتلاف تجاه اتحاد الشغل.وشدد على أن الائتلاف دعا فقط الى اخضاع الاتحاد للمحاسبة العمومية مثل أي مؤسسة أخرى نافيا وجود ضغينة وعداء للاتحاد.وقال في نفس السياق "الاتحاد ليس اتحاد اليسار فاليسار هو الأقل شعبية وحجما في المشهد السياسي والنقابي والاتحاد هو اتحاد الجميع من بينهم الخوانجية كما يحلو للبعض تسميتهم".وتابع قائلا " الضغينة نجدها في نوع من التكفير تجاه من ينتقد الاتحاد فيُوصف بأنه من الدواعش والارهابيين والحاقدين وهذه لغة بن علي".ودعا العلوي الي فصل النقابي عن السياسي واخراج الاتحاد من المستنقع السياسي الذي أضر به بسبب اصطفافاته واستغلاله من بعض الأطراف ككاسحة وفق تعبيره.