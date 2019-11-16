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في حملة أمنية بمحطات المترو 3 ...ايقاف مصنف خطير محل 8 مناشير تفتيش وعدة عناصر اجرامية مسلحة بأسلحة بيضاء

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - تمكن أمس أعوان مركز الامن الوطني بحي ابن خلدون خلال قيامهم بحملة أمنية بمحطات المترو 3 من إيقاف مصنف خطير محل 8 مناشير تفتيش في قضايا سلب واعتداء بالعنف الشديد كما تم إيقاف عناصر اجرامية محل تتبع امني من اجل بيع الخمر خلسة والسرقة وعنصر اجرامي اختص السطو على المنازل بجهة حي الرفاهة وسرقتها وقد تعرفت عليه إحدى النساء بعد أن اقتحم منزلها في حدود الخامسة صباحا واستولى على اغراضها وقد اغمى على المتضررة خلال عملية عرضه عليها .

القبض على البطي مروع طلبة المركب الجامعي المنار


وقد تمكن أعوان مركز الامن الوطني بحي ابن خلدون من القبض على عنصر اجرامي معروف بكنية البطي روع طلبة المركب الجامعي المنار بالسلب وركاب المترو 3 بالنشل والبراكاجات وخاصة بمحطتى 14 جانفي والياسمينة ...

هذا وتم حجز اسلحة بيضاء لدى المظنون فيها كانوا يستعملونها لتهديد المارة وسلبهم ..


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم واحالتهم على القضاء...

  
  
     
  
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