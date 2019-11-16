تلك الأيام نداولها بين الناس: ''نواب عزلوا الجوادي من الامامة فأصبح هو نائبا وهم رحلوا الي مزابل التاريخ''

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - قال الجمعة 15 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري ان دخول الامام رضا الجوادي للبرلمان يجسد انتقام الأقدار للضعيف من القوي.
وذكر الخياري بأن حوالي 90 نائب وقعوا في جويلية 2015 عريضة لعزل الجوادي من الامامة بجامع اللخمي.
وقال الخياري "90 نائبا من البرلمان السابق وقعوا عريضة لعزل الشيخ الجوادي من الإمامة، رحلوا هم لمزابل التاريخ و دخل الرجل للمكان الذي حاربوه منه و بات نائبا عن الشعب وعلق قائلا "يمهل و لا يهمل".
يذكر أن الصفحة الرسمية الشيخ رضا الجوادي كانت نشرت صورته في الجلسة الافتتاحية وذكرت أيضا بعزله من الامامة بالقول "نائب الشعب الأستاذ الشيخ رضا الجوادي يُحيّيكم ويرفع إشارة التّوحيد من منبر مجلس نواب الشعب مُتجها إلى أكثر من 10 ملايين شخص بعد عزله من منبر جامع اللخمي الذي كان يتوجه فيه إلى حوالي 10 آلاف".
وتوجهت صفحة الجوادي بالشكر ل"أحرار صفاقس الذين صوّتوا للشيخ ومنحوه ثقتهم رغم الحملات الرهيبة للتشويه والافتراء وتلفيق التهم".
تجدر الاشارة في سياق الحديث عن عزل الجوادي من الامامة أن وزارة الشؤون الدينية التي يتواجد على رأسها ٱنذاك عثمان بطيخ كانت استأنست بعريضة النواب التي أشرفت على اعدادها فاطمة المسدي وقررت في أكتوبر 2015 عزله بدعوى أن خطابه عنيف ومتطرف.
وذكر الخياري بأن حوالي 90 نائب وقعوا في جويلية 2015 عريضة لعزل الجوادي من الامامة بجامع اللخمي.
وقال الخياري "90 نائبا من البرلمان السابق وقعوا عريضة لعزل الشيخ الجوادي من الإمامة، رحلوا هم لمزابل التاريخ و دخل الرجل للمكان الذي حاربوه منه و بات نائبا عن الشعب وعلق قائلا "يمهل و لا يهمل".
يذكر أن الصفحة الرسمية الشيخ رضا الجوادي كانت نشرت صورته في الجلسة الافتتاحية وذكرت أيضا بعزله من الامامة بالقول "نائب الشعب الأستاذ الشيخ رضا الجوادي يُحيّيكم ويرفع إشارة التّوحيد من منبر مجلس نواب الشعب مُتجها إلى أكثر من 10 ملايين شخص بعد عزله من منبر جامع اللخمي الذي كان يتوجه فيه إلى حوالي 10 آلاف".
وتوجهت صفحة الجوادي بالشكر ل"أحرار صفاقس الذين صوّتوا للشيخ ومنحوه ثقتهم رغم الحملات الرهيبة للتشويه والافتراء وتلفيق التهم".
تجدر الاشارة في سياق الحديث عن عزل الجوادي من الامامة أن وزارة الشؤون الدينية التي يتواجد على رأسها ٱنذاك عثمان بطيخ كانت استأنست بعريضة النواب التي أشرفت على اعدادها فاطمة المسدي وقررت في أكتوبر 2015 عزله بدعوى أن خطابه عنيف ومتطرف.
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