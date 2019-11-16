عبد اللطيف العلوي: التيار الديمقراطي حزب عائلي و هو حزب آل عبو وزيد عليهم حقّارة

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - واصل النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة التاسعة هجومه على التيار الديمقراطي وخاصة النائبة سامية عبو.
وقال العلوي " التيار الديمقراطي حزب عائلي و هو حزب آل عبو مضيفا " لقد اهانونا عدة مرات خاصة النائبة سامية عبو.
وتابع عبد الطيف العلوي " عديد القيادات في التيار الديمقراطي " مخنوقة" على غرار الامين العام غازي الشواشي الذي صرح بذلك في مجالس اخرى.
واتهم عبد اللطيف العلوي التيار الديمقراطي بالمزايدة عليه في الثورية وفي نظافة اليد.
من ناحية أخرى قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان الحزب كان واضحا وصادقا في اختياراته متهما بعض الاطراف بالكذب بخصوص التصويت ما يجعل منه منبوذا وغير مرحب به في اي حوار او مشروع.
وقال العلوي " التيار الديمقراطي حزب عائلي و هو حزب آل عبو مضيفا " لقد اهانونا عدة مرات خاصة النائبة سامية عبو.
وتابع عبد الطيف العلوي " عديد القيادات في التيار الديمقراطي " مخنوقة" على غرار الامين العام غازي الشواشي الذي صرح بذلك في مجالس اخرى.
واتهم عبد اللطيف العلوي التيار الديمقراطي بالمزايدة عليه في الثورية وفي نظافة اليد.
من ناحية أخرى قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان الحزب كان واضحا وصادقا في اختياراته متهما بعض الاطراف بالكذب بخصوص التصويت ما يجعل منه منبوذا وغير مرحب به في اي حوار او مشروع.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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