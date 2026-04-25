جامعة تونس تنظّم مهرجانها الرياضي الخامس بولاية زغوان بمشاركة 800 طالب

نظّّمت جامعة تونس، أمس الجمعة بولاية زغوان، المهرجان الرياضي الخامس تحت شعار "الرفاه والطبيعة والتنمية المستدامة"، بمشاركة 17 مؤسسة تعليم عال ونحو 800 طالب وطالبة.

وتميّز برنامج هذه الدورة، التي أشرف على افتتاحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، بتنظيم أنشطة رياضية جماعية متنوعة، من بينها ركوب الدراجات والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج ، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم والبحث العلمي اليوم السبت .


وأكد الوزير ، في لقاء جمعه ،بمقر ولاية زغوان، بوالي الجهة كريم البرنجي وبأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي والمجلس المحلي والسلط الجهوية، على ضرورة انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيطها الاقتصادي والاجتماعي بما يتلاءم مع توجّهات الوزارة التي تعمل على تركيز الاختصاصات ومسارات التكوين وفقا لحاجيات الجهات ومتطلبات سوق الشغل.


ومثّل اللقاء فرصة للتباحث حول مؤسسات التعليم العالي بولاية زغوان وسبل تطويرها.

يذكر أن هذه الدورة شهدت حضور عدد من المسؤولين وهم والي زغوان كريم البرنجي، ورئيس جامعة تونس سليم إدريس ، ومديرة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان نادية اللحياني ، والمدير العام للتعليم العالي بالوزارة سمير بشة، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالشمال عبد الرؤوف بن فقيه .
