في أول ظهور له بالبرلمان، محامي مصطفي خضر يوجّه رسالة لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - تداولت الجمعة 15 نوفمبر، عدد من صفحات حركة النهضة صورة لنائبها بالبرلمان، بشر الشابي محامي المتهم بقيادة ما يعرف بالجهاز السري مصطفي خضر خلال ظهوره الأول بالبرلمان.
وظهر بشير الشابي وهو يرفع أصابعه الأربع ما أثار عديد التأويلات بأنه رفع شعار رابعة قبل أن توضّح صفحات النهضة أن الأصابع الأربع هي إشارة للتوقيت 4 دقائق التي "دمّر فيها الشابي خرافة الجهاز السري لحركة النهضة".
يذكر أن بشير الشابي وتقريبا في ظهوره الإعلامي الوحيد منذ أشهر على قناة التاسعة اتهم هيئة الدفاع عن الشهيدين بمغالطة الرأي العام وأكّد أن قضية الجهاز السري مجرد فيلم ومسرحية حسب تعبيره.
وقال ان هيئة الدفاع أعلنت تحصلها على وثيقة تثبت أن الإرهابي الذي قتل بلعيد تحصّل على 300 ألف دينار لكنّها لم تكشف عن الجزء الثاني من الوثيقة التي جاء فيها أن حمة الهمامي وكمال اللطيف هما من سلّما هذا المبلغ.
وظهر بشير الشابي وهو يرفع أصابعه الأربع ما أثار عديد التأويلات بأنه رفع شعار رابعة قبل أن توضّح صفحات النهضة أن الأصابع الأربع هي إشارة للتوقيت 4 دقائق التي "دمّر فيها الشابي خرافة الجهاز السري لحركة النهضة".
يذكر أن بشير الشابي وتقريبا في ظهوره الإعلامي الوحيد منذ أشهر على قناة التاسعة اتهم هيئة الدفاع عن الشهيدين بمغالطة الرأي العام وأكّد أن قضية الجهاز السري مجرد فيلم ومسرحية حسب تعبيره.
وقال ان هيئة الدفاع أعلنت تحصلها على وثيقة تثبت أن الإرهابي الذي قتل بلعيد تحصّل على 300 ألف دينار لكنّها لم تكشف عن الجزء الثاني من الوثيقة التي جاء فيها أن حمة الهمامي وكمال اللطيف هما من سلّما هذا المبلغ.
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