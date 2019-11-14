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محمد الحامدي: من حقنا اكثر من 3 وزارات لكننا خفضنا في المطالبات لاننا نرفض المناورة

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي ان الحزب لم يطالب سوى بضمانات من اجل مصلحة البلاد ولم يسعى الى المحاصصة كما يريد البعض ايهام الراي العام.

واضاف محمد الحامدي في مداخلة على القناة الوطنية ان التيار طلب اقل من حصته والتي تتجاوز 3 وزارات لكننا خفضنا في المطالبات لاننا نرفض المناورة.


وقال محمد الحامدي " في النهاية نحن نريد تغيير طريقة التعامل في الحكومة وتغيير البرامج وليس مجرد الحديث عن تقنية توزيع الحقائب الوزارية".

وكان القيادي بحزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، أكد يوم الخميس الماضي أن التيار وحركة الشعب، اقتربا من الاتفاق نحو تكوين كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين ، مؤكدا ان الطرفين جددا التأكيد على رفضهما لترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة.

وأضاف محمد الحامدي الذي حضر الاجتماع الذي جمع يوم الاربعاء وفدا من حركة الشعب بوفد من حزب التيار الديمقراطي ، في تصريح اعلامي، بأن الحزبين لهما تصور متقارب بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ،كما اتفقا على التنسيق السياسي ، سواء تموقعا بالحكم أو بالمعارضة في المرحلة المقبلة .


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 192659

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 12h 42m |           
En lecture politique, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et le crémaillère avec !!?
En 2013 vous étiez sur la même ligne. De plus vous êtes là toujours pour mettre des bâtons. Vous même vous l'avez dit . Rappelez-vous.

Ifrit  ()  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 12h 20m |           
Pauvre tunisie, une racaille de pseudo politiciens entrain de marchander je te donne tu me donne. chacun n`a que ce qu`il merite mais la tunisie n`a vraiment pas merité de tels charognards.

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 12h 09m |           
جحيش اخر نطق
من جهة من حقنا أكثر من 3 وزارات و من جهة أخرى لا للمحاصصة: هذا الظاهر طلعت السخانة في الشتاء
من جهة يهتم بالبرامج و من جهة طالب ثلاث وزارات لحسابوا قبل ما يتسمى رئيس الحكومة، اللي يتبع راس الخيط يلقى أن رئيس الحكم يجب أن لا تكون له برامج: هذا من الظاهر مصطك و من الداخل أجوف
قاعد يكون في تحالفات و تقاربات و يحلم باش يحكم و باش يعارض و موش فائق اللي الواد يهز فيه للهاوية

Karimyousef  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 12h 04m |           
Ce type n' a aucun charisme,je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie .
mais nommer un individu comme lui à la tête d'un ministère est une insulte à la raison et je ne sais pas comment il va se faire obéir par le personnel.



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