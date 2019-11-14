محمد الحامدي: من حقنا اكثر من 3 وزارات لكننا خفضنا في المطالبات لاننا نرفض المناورة

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي ان الحزب لم يطالب سوى بضمانات من اجل مصلحة البلاد ولم يسعى الى المحاصصة كما يريد البعض ايهام الراي العام.
واضاف محمد الحامدي في مداخلة على القناة الوطنية ان التيار طلب اقل من حصته والتي تتجاوز 3 وزارات لكننا خفضنا في المطالبات لاننا نرفض المناورة.
وقال محمد الحامدي " في النهاية نحن نريد تغيير طريقة التعامل في الحكومة وتغيير البرامج وليس مجرد الحديث عن تقنية توزيع الحقائب الوزارية".
وكان القيادي بحزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، أكد يوم الخميس الماضي أن التيار وحركة الشعب، اقتربا من الاتفاق نحو تكوين كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين ، مؤكدا ان الطرفين جددا التأكيد على رفضهما لترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة.
وأضاف محمد الحامدي الذي حضر الاجتماع الذي جمع يوم الاربعاء وفدا من حركة الشعب بوفد من حزب التيار الديمقراطي ، في تصريح اعلامي، بأن الحزبين لهما تصور متقارب بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ،كما اتفقا على التنسيق السياسي ، سواء تموقعا بالحكم أو بالمعارضة في المرحلة المقبلة .
واضاف محمد الحامدي في مداخلة على القناة الوطنية ان التيار طلب اقل من حصته والتي تتجاوز 3 وزارات لكننا خفضنا في المطالبات لاننا نرفض المناورة.
وقال محمد الحامدي " في النهاية نحن نريد تغيير طريقة التعامل في الحكومة وتغيير البرامج وليس مجرد الحديث عن تقنية توزيع الحقائب الوزارية".
وكان القيادي بحزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، أكد يوم الخميس الماضي أن التيار وحركة الشعب، اقتربا من الاتفاق نحو تكوين كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين ، مؤكدا ان الطرفين جددا التأكيد على رفضهما لترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة.
وأضاف محمد الحامدي الذي حضر الاجتماع الذي جمع يوم الاربعاء وفدا من حركة الشعب بوفد من حزب التيار الديمقراطي ، في تصريح اعلامي، بأن الحزبين لهما تصور متقارب بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ،كما اتفقا على التنسيق السياسي ، سواء تموقعا بالحكم أو بالمعارضة في المرحلة المقبلة .
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Par:mandhouj (France )
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