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نقابات شمس أف أم: ''هزّوا يديكم على شمس أف أم...وماناش مسَّلمين''

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
يُنفذ اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 العاملون في إذاعة شمس أف أم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالقصبة.

وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية وفق اذاعة شمس بسبب تواصل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها كل من الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة وعدم تحمل مسؤوليتهم تجاه ملف الإذاعة المصادرة... إضافة إلى عدم التزامهم بالاتفاقات السابقة في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل المؤسسة لما يهدّد ديمومتها.


رئيسة فرع نقابة الصحفيين بشمس أف أم خولة السليتي، أكدت عدم التزام الهياكل المذكورة بالاتفاقات اللازمة مع الإذاعة.
وقالت السليتي 'هزوا يديكم على شمس أف أم، متحدثة عن تضييق الخناق على شمس أف أم ومنع الإشهار عنها ومحاولات لتركيع المؤسسة وقبرها...


  
  
     
  
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