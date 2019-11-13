راشد الخياري : ضجيج الدواب مزعج ... و لكن نحن رعاة أبقار جيدون

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - ظهر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في البرلمان وهو بجبة تقليدية حيث علق على المسالة بالقول انه نوع من الامتنان للشعب التونسي وعرفان بالجميل.
وتعهد مخلوف في تصريح لقناة حنبعل انه سيعمل على تحقيق مطالب التونسيين خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة ومنع الهرسلة الامنية.
واكد سيف الدين مخلوف ان نواب كتلته قادرون على تحمل المسؤولية والدفاع للمصادقة على عدد من القوانين.
راشد الخياري: نحن رعاة أبقار جيدون
من ناحية أخرى علّق النائب راشد الخياري على ما حدث بجلسة أداء القسم بالتدوينة التالية:
"
وكانت النائبة في البرلمان الجديد عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي طالبت خلال الجلسة الإفتتاحية للبرلمان الجديد بنقطة نظام خلال أداء النواب للقسم. وأكدت عبير موسي أن بعض النواب غير حاضرين في الجلسة وبالتالي لا يمكن أداء القسم، مشددة على أن العملية غير قانونية، رافضة أداء اليمين.
وتعهد مخلوف في تصريح لقناة حنبعل انه سيعمل على تحقيق مطالب التونسيين خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة ومنع الهرسلة الامنية.
واكد سيف الدين مخلوف ان نواب كتلته قادرون على تحمل المسؤولية والدفاع للمصادقة على عدد من القوانين.
راشد الخياري: نحن رعاة أبقار جيدون
من ناحية أخرى علّق النائب راشد الخياري على ما حدث بجلسة أداء القسم بالتدوينة التالية:
"
"
ضجيج الدواب مزعج و لكن نحن رعاة أبقار جيدون
ضجيج الدواب مزعج و لكن نحن رعاة أبقار جيدون
العرض مستمر...
وكانت النائبة في البرلمان الجديد عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي طالبت خلال الجلسة الإفتتاحية للبرلمان الجديد بنقطة نظام خلال أداء النواب للقسم. وأكدت عبير موسي أن بعض النواب غير حاضرين في الجلسة وبالتالي لا يمكن أداء القسم، مشددة على أن العملية غير قانونية، رافضة أداء اليمين.
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Par:bannour (Tunisia )
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