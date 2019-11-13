زهير مخلوف في أول ظهور له بالبرلمان: أنا ضد التحرش وواثق من براءتي في القضية

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - قال الأربعاء 13 نوفمبر، النائب عن قلب تونس زهير مخلوف إنه يساند الجمعيات والمنظمات التي تنشط تحت شعار مناهضة التحرش والتصدي له.
وفي أول ظهور له بعد "فضيحة" التحرّش قال النائب زهير مخلوف على هامش الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد إنه ضد التحرش خاصة وأن ظاهرة التحرش تفاقمت.
وأضاف مخلوف لموقع تونس سكوب "في المقابل أنا ضد أن تنتصب الجمعيات والاعلام للإدانة قبل أن يقول القضاء كلمته" مشيرا إلى أن واثق من براءته في القضية التي لا تزال في إطار التحقيق.
وفي أول ظهور له بعد "فضيحة" التحرّش قال النائب زهير مخلوف على هامش الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد إنه ضد التحرش خاصة وأن ظاهرة التحرش تفاقمت.
وأضاف مخلوف لموقع تونس سكوب "في المقابل أنا ضد أن تنتصب الجمعيات والاعلام للإدانة قبل أن يقول القضاء كلمته" مشيرا إلى أن واثق من براءته في القضية التي لا تزال في إطار التحقيق.
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Par:ahmed01 (France )
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