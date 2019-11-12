رئيس نقابة ''Cactus Prod'': الأموال المنهوبة من كاكتيس تتجاوز 10 مليارات

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- كشف رئيس نقابة كاكتيس برود وليد بورويس في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان الاموال المنهوبة من شركة الإنتاج كاكتيس تتجاوز 10 مليارات.وأضاف وليد بوريس " عمليات الفساد طالت اغلب العقود والفاسدون تمكنوا من نهب اموال طائلة من المال العام.وطالب وليد بوريس من المنتجين والإعلاميين والطبقة السياسية وحتى المستشهرين بمساعدة الشركة على استرجاع المال العام".وطالب بورويس المكلف بنزاعات الدولة ووزارة المالية للكشف عن كل العقود.