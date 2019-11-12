حافظ قائد السبسي يكذب أمين عام نداء تونس علي الحفصي ويؤكد أنه لن يتخلي عن النداء

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - كذّب الثلاثاء 12 نوفمبر، نجل الرئيس الراحل والقيادي بنداء تونس حافظ قائد السبسي، الأمين العام للنداء علي الحفصي الذي صرّح ان حافظ لم يعد له علاقة بالحزب .
وقال حافظ في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "ما وقع تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أنه لم تعد لي صلة بالنداء لا اساس له من الصحة ، ولم يصدر مني مثل هذا التصريح المفاجئ وهو بعيد كل البعد على واقع..ولن أتخلى على كل حال عن النداء".
وقال حافظ في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "ما وقع تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أنه لم تعد لي صلة بالنداء لا اساس له من الصحة ، ولم يصدر مني مثل هذا التصريح المفاجئ وهو بعيد كل البعد على واقع..ولن أتخلى على كل حال عن النداء".
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Par:Mahdibey ( )
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