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حافظ قائد السبسي يكذب أمين عام نداء تونس علي الحفصي ويؤكد أنه لن يتخلي عن النداء

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - كذّب الثلاثاء 12 نوفمبر، نجل الرئيس الراحل والقيادي بنداء تونس حافظ قائد السبسي، الأمين العام للنداء علي الحفصي الذي صرّح ان حافظ لم يعد له علاقة بالحزب .
وقال حافظ في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "ما وقع تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أنه لم تعد لي صلة بالنداء لا اساس له من الصحة ، ولم يصدر مني مثل هذا التصريح المفاجئ وهو بعيد كل البعد على واقع..ولن أتخلى على كل حال عن النداء".




  
  
     
  
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