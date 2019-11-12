تعطل الدروس بكامل مؤسسات التعليم العالي بولايات نابل وتونس الكبرى بسبب الظروف المناخية

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- استناداً إلى التوقعات الجوية الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والمعهد الوطني للرصد الجوي، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر إيقاف الدروس بكامل مؤسسات التعليم العالي والبحث بولايات نابل وتونس الكبرى انطلاقا من منتصف النهار. على أن تستأنف بصفة عادية يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019.ويتواصل الطقس، حسب التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي، باردا وكثيف السحب، الثلاثاء، في كل الجهات مع أمطار مؤقتا رعدية وبكميات محليا هامة بالشمال وجهة الساحل مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات وقوية نسبيا إلى قوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات.