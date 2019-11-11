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صورة اليوم: جماهير الوداد المغربي تهاجم سليم الرياحي وتتضامن مع الافريقي، ''فر الجاني وبقي النادي...يعاني''

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - استقبل الأحد 10 نوفمبر، نادي الوداد الرياضي فريق نهضة بركان بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك في إطار الجولة الخامسة من البطولة المغربية.

وفي لقطة معبّرة وجّه جمهور الرجاء رسالة تضامن ومساندة للنادي الأفريقي أمام الأزمة المالية التي يمر بها في ظل موجة العقوبات المسلّطة عليه بسبب سوء إدارة النادي من قبل الرئيس السابق سليم الرياحي.



ورفع الرجاء لافتة كتب عليها "فر الجاني وبقي النادي رفقة جمهوره يعاني، كل التضامن مع الافريقي" في إشارة واضحة على الأرجح لسليم الرياحي.

وقد أثارت لافتة جمهور الرجاء عديد التفاعلات الإيجابية في صفوف جمهور الافريقي الذين عبّروا عن تقديرهم واحترامهم لجماهير الوداد.


  
  
     
  
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