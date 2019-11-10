شورى النهضة : الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من الحركة

Dimanche 10 Novembre 2019



باب نات



Credits Mosaique FM

- أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح لاذاعة موزاييك السبت 9 نوفمبر 2019 أن الدورة 33 للمجلس التي انتهت قبل التوقيت المخصص لها تمسكت بحق النهضة في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخل النهضة إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.وكانت مصادر مطلعة، أكدت لـ"العربي الجديد" وجود تغيرات لدى بعض قيادات حركة "النهضة" بشأن التشكيل الحكومي، حيث بدأ بعضها يقتنع بواقع عدم وجود قبول من الأحزاب التي تم التشاور معها لرئاستها للحكومة، وهو ما يؤدي إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة بعض الأسماء القادرة على رئاسة الحكومة من خارج "النهضة"، وطُرحت أربعة أسماء هي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، والياس الفخاخ القيادي بحزب "التكتل" والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والوزير الأسبق للمالية، وحمودة بن سلامة الناشط السياسي المستقل، وحبيب الكشو الذي شغل خطة مستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية بعد الثورة.وترجح المصادر أن بن جعفر والفخاخ يحظيان بفرص أكبر من البقية لدخول هذا السباق، وإذا صحّت هذه الأسماء التي تم تداولها لدى بعض الدوائر النهضوية، فإنه يتعيّن أولاً إقناع مجلس شورى "النهضة" بذلك، ثم بقية الشركاء الذين أصرّوا على عدم ترؤس "النهضة" للحكومة.