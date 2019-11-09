بعد اللطخة، الصحوة تعم عائلة الافريقي استعدادا للمائوية

Samedi 09 Novembre 2019
باب نات - بث برنامج سبور تونسنا لمعده الصحبي بكار تغطية لمؤتمر المئوية الذي انعقد في نهاية الاسبوع وياتي هذا المسعي من عدة وجوه بارزة تحضي بمصداقية لدي جماهير الافريقي بالتوازي مع الهبة الكبري التي كانت بمثابة ناقوس الخطر للجميع وترمي المبادرة الي وضع اسس تنظيمية جديدة في النادي تعتمد علي الشفافية والمصداقية علي قواعد صلبة مع الدعوي لحسن التصرف والتحضير للمائوية في 4 اكتوبر 2020 .
وشهد المؤتمر الاول االذي تميز بحضور اعضاء من الهيئة المديرة الحالية عديد المداخلات لتشخيص حالة الوهن والضعف الذي تردي فيه النادي بحكم السياسات التي تعاقبت علي تسيره وكانت الدعوي صريحة ليكون شعار المائوية هو المصالحة الشاملة قبل كل شيء كما تم تركيز اللجان:
1 /لجنة المتابعة والتنسيق برئاسة الاستاذ زين العبدين الوسلاتي
2/ لجنة الهوية الدكتور لسعد زهمول
3/ لجنة القانون الاساسي الاستاذ معطي الدخلي
4/لجنة الاعلام برئاسة الاستاذ هشام الحاجي وذلك باشراف الدكتور العاصمي وبلحسن بن عمارة رئيس الرابطة المقيم بجنيف
وانطلقت هذه اللجان في اعمالها علي تنتهي منها في تاريخ سنة اي مع موعد المائوية في 4 اكتوبر 2020 ذكري تاسيس النادي .
وشهد المؤتمر الاول االذي تميز بحضور اعضاء من الهيئة المديرة الحالية عديد المداخلات لتشخيص حالة الوهن والضعف الذي تردي فيه النادي بحكم السياسات التي تعاقبت علي تسيره وكانت الدعوي صريحة ليكون شعار المائوية هو المصالحة الشاملة قبل كل شيء كما تم تركيز اللجان:
1 /لجنة المتابعة والتنسيق برئاسة الاستاذ زين العبدين الوسلاتي
2/ لجنة الهوية الدكتور لسعد زهمول
3/ لجنة القانون الاساسي الاستاذ معطي الدخلي
4/لجنة الاعلام برئاسة الاستاذ هشام الحاجي وذلك باشراف الدكتور العاصمي وبلحسن بن عمارة رئيس الرابطة المقيم بجنيف
وانطلقت هذه اللجان في اعمالها علي تنتهي منها في تاريخ سنة اي مع موعد المائوية في 4 اكتوبر 2020 ذكري تاسيس النادي .
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Par:essoltan (France )
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