مصطفى بن جعفر مرشّح النهضة لترؤس الحكومة

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- أفاد برهان بسين في برنامج ''Rendez vous 9'' على قناة التاسعة أن حركة النهضة ستطرح خلال اجتماع مجلس الشورى المقرر عقده يوم السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2019 اسم مصطفى بن جعفر لترؤس الحكومة.