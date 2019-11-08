مصطفى بن جعفر مرشّح النهضة لترؤس الحكومة

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - أفاد برهان بسين في برنامج ''Rendez vous 9'' على قناة التاسعة أن حركة النهضة ستطرح خلال اجتماع مجلس الشورى المقرر عقده يوم السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2019 اسم مصطفى بن جعفر لترؤس الحكومة.
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Par:essoltan (France )
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