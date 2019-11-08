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مصطفى بن جعفر مرشّح النهضة لترؤس الحكومة

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - أفاد برهان بسين في برنامج ''Rendez vous 9'' على قناة التاسعة أن حركة النهضة ستطرح خلال اجتماع مجلس الشورى المقرر عقده يوم السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2019 اسم مصطفى بن جعفر لترؤس الحكومة.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 192371

Karimyousef  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 21h 09m |           
Benjaafer c'est une grande personnalité ,capable de rassembler,jouit d'une bonne réputation auprès des chancelleries occidentales.
La seule réserve reste son âge.il a 78 ans ,a t il les capacités physiques et psychiques pour tenir le rythme ? c'est la grande question.

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 21h 09m |           
هاذه جريمة عضمى ضد ارادة الشعب و ضد الديمقراطية و ضد الدستور

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 20h 21m |           
هذا من الفراي يلزمو غسلة بش يخطف

Mandhouj  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 20h 15m |           
مصطفى بن جعفر رئيس حكومة !!! بجدكم ؟ معنى ذلك أن حالة الوعي، كدينامكية تغيير، الله يرحمها . هذا رأيي .



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