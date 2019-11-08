Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Samra  

العربية نت: موكب قيس سعيّد باتجاه منزله في المنيهلة يثير غضب التونسيين!!

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - أورد موقع قناة العربية نت الخميس 7 نوفمبر تقريرا تحت عنوان “قيس سعيّد يغضب تونسيين.. مقر إقامته يخنق المرور ” ضم شهادات لموطنين وتدوينات لصحفيين ولمدونين تونسيين حول مواصلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاقامة بمنزله بمنطقة المنيهلة وما يسبب ذلك يوميا من تعطل حركة المرور على خلفية تأمين تنقل موكبه إلى قصر قرطاج.
وأوردت القناة الشهادات في شكل تشكيات، ما اثار جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلق رواد الفايسبوك على التقرير بالقول " الرئيس حر في اختيار مقر اقامته ولم نلحظ تعطيلا لحركة المرور".
وكان الأمن الرئاسي قد أعلن أنه مستعد لحماية الرئيس وتأمين تحركاته في أي مكان.



موكب رئيس الجمهورية يخالف القانون وغضب في صفوف المواطنين

من ناحية أخرى نقل موقع نسمة أن عدد من المواطنين احتجّوا صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، بإطلاق منبهات السيارات عند مرور موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد على مستوى طريق سكرة المؤدية الى المرسى عبر مستشفى المنجي سليم.

و قام موكب رئيس الجمهورية باستعمال الطريق المعاكس مخالفا القانون وهو ما جعل عدد كبير من السيارات تتعطل لأكثر من نصف ساعة الى حين مرور الموكب.







  
  
     
  
rtt-13f63b76e92716173540b26dd9465922-2019-11-08 11:25:30






2 de 2 commentaires pour l'article 192332

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 11h 45m |           
نحن التوانسة فرحنين بيه و ماناش متقلقين, إتلهاو في رواحكم و في حكامكم

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 11h 43m |           
هي عربية ومقاصدها عبرية



En continu

الجمعة 08 نوفمبر 2019 | 11 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:50 05:21
21°
 24° % 40 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1317°-1219°-1216°-1115°-11
  • Avoirs en devises
    18291,8

  • (7 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15471 DT        1$ =2,84168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 nov)   922,0 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573211133|192332 3607|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires