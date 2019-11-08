العربية نت: موكب قيس سعيّد باتجاه منزله في المنيهلة يثير غضب التونسيين!!

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - أورد موقع قناة العربية نت الخميس 7 نوفمبر تقريرا تحت عنوان “قيس سعيّد يغضب تونسيين.. مقر إقامته يخنق المرور ” ضم شهادات لموطنين وتدوينات لصحفيين ولمدونين تونسيين حول مواصلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاقامة بمنزله بمنطقة المنيهلة وما يسبب ذلك يوميا من تعطل حركة المرور على خلفية تأمين تنقل موكبه إلى قصر قرطاج.
وأوردت القناة الشهادات في شكل تشكيات، ما اثار جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلق رواد الفايسبوك على التقرير بالقول " الرئيس حر في اختيار مقر اقامته ولم نلحظ تعطيلا لحركة المرور".
وكان الأمن الرئاسي قد أعلن أنه مستعد لحماية الرئيس وتأمين تحركاته في أي مكان.
موكب رئيس الجمهورية يخالف القانون وغضب في صفوف المواطنين
من ناحية أخرى نقل موقع نسمة أن عدد من المواطنين احتجّوا صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، بإطلاق منبهات السيارات عند مرور موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد على مستوى طريق سكرة المؤدية الى المرسى عبر مستشفى المنجي سليم.
و قام موكب رئيس الجمهورية باستعمال الطريق المعاكس مخالفا القانون وهو ما جعل عدد كبير من السيارات تتعطل لأكثر من نصف ساعة الى حين مرور الموكب.
وأوردت القناة الشهادات في شكل تشكيات، ما اثار جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلق رواد الفايسبوك على التقرير بالقول " الرئيس حر في اختيار مقر اقامته ولم نلحظ تعطيلا لحركة المرور".
وكان الأمن الرئاسي قد أعلن أنه مستعد لحماية الرئيس وتأمين تحركاته في أي مكان.
موكب رئيس الجمهورية يخالف القانون وغضب في صفوف المواطنين
من ناحية أخرى نقل موقع نسمة أن عدد من المواطنين احتجّوا صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، بإطلاق منبهات السيارات عند مرور موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد على مستوى طريق سكرة المؤدية الى المرسى عبر مستشفى المنجي سليم.
و قام موكب رئيس الجمهورية باستعمال الطريق المعاكس مخالفا القانون وهو ما جعل عدد كبير من السيارات تتعطل لأكثر من نصف ساعة الى حين مرور الموكب.
2 de 2 commentaires pour l'article 192332
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 20:36 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ''وشواشة''
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
- Hier 16:59 إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
21°
|24°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-13
|17°-12
|19°-12
|16°-11
|15°-11
Follow @babnet_Tunisie
(284 184) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 012) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 323) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 715) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 090) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 537) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 557) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 015) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 131) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 426) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 337) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 457) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 442) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 049) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 766) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 257) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 544) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 362) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 912) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 792) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:Potentialside (Tunisia )
Sur:لحظات قبل القرار الحاسم... شخصية مستقلة .. إعادة الانتخابات.. منعرج الاستفتاء!