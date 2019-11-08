أبو يعرب المرزوقي: إتلاف الكرامة يتألف من كل أصناف النخب التي تجمع بين الأصالة المتحررة من الانحطاط والحداثة المتحررة من عقلية الاستعمار

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- أثنى الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي الخميس 7 نوفمبر على إتلاف الكرامة الذي يقوده المحامي سيف الدين مخلوف.وقال أبو يعرب المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إتلاف الكرامة يتألف من كل أصناف النخب التي تجمع بين الأصالة المتحررة من الانحطاط والحداثة المتحررة من عقلية الاستعمار".وأضاف أبو يعرب المرزوقي " ائتلاف الكرامة حلف فضول ولو كنت شابا لانضممت إليه"."ائتلاف الكرامة حلف فضول ولو كنت شابا لانضممت إليه.فهو يتألف من كل اصناف النخب التي تجمع بين الأصالة المتحررة من الانحطاط والحداثة المتحررة من عقلية الاستعمار المهيمنة على غيرها من الحضارات التي أسهمت في تاريخ الإنسانية.وهو أشبه بحلف الفضول في جاهلية القوى السياسية التونسية التي أفسدت وظائف الفعل السياسي بأن جعلته يسقط في داءين يعتبرهما ابن خلدون مفسدين لمعاني الانسانية.الأول هو ان السياسة لم تبق سعيا اجتهاديا لعلاج ما ينتسب الى وظائف الدولة بل صارت تدخلا في مهام الجماعة باسم الدولة الحاضنة التي تحول الجماعة الى عبيد من يستبد بالدولة ويجعل المواطن عالة.الثاني هو ما يترتب عليه فيصبح الحكم مبنيا على ذهنية مآلها الحرب الاهلية بين منافسات ذات إيديولوجية النفي المتبادل الموصل الى التصفية المتبادلة باحلاف مع قوى خارجية تخترق النسيج الوطني وتهدف إلى تكوين عملاء لأصحاب صراع الحضارات في الداخل بين صورة مشوهة من قيم الحداثة ومن قيم الإسلام. والهدف منع الأمة من استئناف دورها الكوني بمنع تحقيق شروطه"