نكتة الموسم : قلب تونس يرشّح رضا شرف الدين لرئاسة البرلمان الجديد

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- أعلن حزب قلب تونس أنه اختار مرشّحه لرئاسة مجلس النواب الذي من المرجّح أن تنعقد جلسته العامة الافتتاحية الأسبوع القادم أو نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.وحسب ما تم تداوله فإن حزب قلب تونس قرّر ترشيح نائبه الفائز عن دائرة سوسة رضا شرف الدين لرئاسة البرلمان ورشّح كل من سميرة الشواشي وأسامة الخليفي لمنصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.وقد أثار ترشيح قلب تونس لرضا شرف الدين موجة ساخرة على الفايسبوك على اعتبار أن شرف الدين كان النائب الأقل حضورا في البرلمان الحالي معتبرين ذلك نكتة الموسم.