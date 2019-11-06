بولبابه سالم: نقد الزعيم الحبيب بورقيبة ليست جريمة

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- أكد المحلل السياسي بولبابه سالم تعاطفه مع الصحفية سماح مفتاح التي تعرضت الى هجمة لااخلاقية و بذيئة من شخص كان كاتب دولة للخارجية ،، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أن بعض الموتورين من الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن حرية الضمير و حرية التعبير يريدون تأليه الزعيم الحبيب بورقيبة و يرفضون نقد فترة حكمه ملاحظا أنه لا أحد فوق النقد و أضاف بأن القرآن تعرض للنقد وهو كلام الله و نقد بورقيبة ليست جريمة فهو زعيم قدم الكثير لتونس لكنه أخطأ في أشياء ، و الا فيجب اتلاف كل كتب التاريخ و الحركة الوطنية .