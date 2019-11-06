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بولبابه سالم: نقد الزعيم الحبيب بورقيبة ليست جريمة

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - أكد المحلل السياسي بولبابه سالم تعاطفه مع الصحفية سماح مفتاح التي تعرضت الى هجمة لااخلاقية و بذيئة من شخص كان كاتب دولة للخارجية ،، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أن بعض الموتورين من الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن حرية الضمير و حرية التعبير يريدون تأليه الزعيم الحبيب بورقيبة و يرفضون نقد فترة حكمه ملاحظا أنه لا أحد فوق النقد و أضاف بأن القرآن تعرض للنقد وهو كلام الله و نقد بورقيبة ليست جريمة فهو زعيم قدم الكثير لتونس لكنه أخطأ في أشياء ، و الا فيجب اتلاف كل كتب التاريخ و الحركة الوطنية .



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192232

Franchise  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 18h 31m |           
Il y a critique objective et critique insolente et agressive. Critiquer n'est pas débiter des bêtises et des contre vérités juste pour nuire et diffamer. Aussi la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on peut déformer l'histoire et dénigrer tous les acquis du temps de Bourguiba. Celui qui a dit qu'une bonne partie de personnes ont la mémoire courte et sont ingrats n'a pas tort. A bon entendeur

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 18h 29m |           
نخبة النكبة و العملاء بعد الاستقلال أخطر من الاستعمار المباشر



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