بولبابه سالم: نقد الزعيم الحبيب بورقيبة ليست جريمة

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - أكد المحلل السياسي بولبابه سالم تعاطفه مع الصحفية سماح مفتاح التي تعرضت الى هجمة لااخلاقية و بذيئة من شخص كان كاتب دولة للخارجية ،، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أن بعض الموتورين من الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن حرية الضمير و حرية التعبير يريدون تأليه الزعيم الحبيب بورقيبة و يرفضون نقد فترة حكمه ملاحظا أنه لا أحد فوق النقد و أضاف بأن القرآن تعرض للنقد وهو كلام الله و نقد بورقيبة ليست جريمة فهو زعيم قدم الكثير لتونس لكنه أخطأ في أشياء ، و الا فيجب اتلاف كل كتب التاريخ و الحركة الوطنية .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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