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المناضل جيلبار نقاش: يهاجمونني لتشويه سمعة قيس سعيد

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - أدان المناضل اليساري جلبار نقاش الاثنين 4 نوفمبر حملة التشويه التي تعرض لها منذ لقائه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

"وقال جيلبار النقاش في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك "لتشويه سمعة قيس سعيد، وجهوا لي اتهامات بالصهيونية ..والعمال... أنا معروف بعملي السياسي الملتزم، وخلفيتي اليسارية وكتبي التي تشهد على حقبة تاريخية صعبة وجميع مواقفي السياسية وفية لمبادئي. "
وأكد جيلبار النقاش أنه يمكن أن يقوم بالتتبع القضائي ضد كل من يقوم بتشويهه.




  
  
     
  
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