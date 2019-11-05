Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - قررت الصحفية باذاعة شمس أف أم ومقدمة برنامج ''مع سماح مفتاح'' على قناة حنبعل، مقاضاة كاتب الدولة السابق التهامي العبدولي على إثر التجريح والثلب الذي قام به ضدها على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.
وكان التهامي العبدولي تعمّد ثلب سماح مفتاح على إثر حوار لها مع الناطق باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الأحد الماضي انتقد فيه بشدة فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
اقرأ أيضا: التوهامي العبدولي يتطاول على الصحفية سماح مفتاح و ينزل الى الحضيض
وكان التهامي العبدولي تعمّد ثلب سماح مفتاح على إثر حوار لها مع الناطق باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الأحد الماضي انتقد فيه بشدة فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
اقرأ أيضا: التوهامي العبدولي يتطاول على الصحفية سماح مفتاح و ينزل الى الحضيض
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Par:rommen (Tunisia )
Sur: الصحفية سماح مفتاح تقاضي التهامي العبدولي