مبروك كورشيد : الغنوشي يجي يطبها يعميها وما يجيش رئيس حكومة

Lundi 04 Novembre 2019



باب نات

- كورشيد: الغنوشي يجي يطبها يعميها لست حاقدا عليه ولكن لن أشارك في حكومة يكون رئيسهاانتقد القيادي في حزب تحيا تونس مبروك كورشيد خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلا " حديثه عن إسقاط نداء تونس في اجتماع شعبي للحزب في مدنين أخاف الجميع بما فيها حزبنا تحيا تونس.واضاف مبروك كورشيد في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام "" الغنوشي "يجي يطبها يعميها" متابعا " في النهاية انا انقده ولكن لست حاقدا عليه".وعبر مبروك كورشيد عن رفضه التواجد في حكومة يراسها راشد الغنوشي متابعا " حكومة يراسها محمد الغنوشي ممكن".