مبروك كورشيد : الغنوشي يجي يطبها يعميها وما يجيش رئيس حكومة

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - كورشيد: الغنوشي يجي يطبها يعميها لست حاقدا عليه ولكن لن أشارك في حكومة يكون رئيسها
انتقد القيادي في حزب تحيا تونس مبروك كورشيد خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلا " حديثه عن إسقاط نداء تونس في اجتماع شعبي للحزب في مدنين أخاف الجميع بما فيها حزبنا تحيا تونس.
واضاف مبروك كورشيد في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام "" الغنوشي "يجي يطبها يعميها" متابعا " في النهاية انا انقده ولكن لست حاقدا عليه".
وعبر مبروك كورشيد عن رفضه التواجد في حكومة يراسها راشد الغنوشي متابعا " حكومة يراسها محمد الغنوشي ممكن".
انتقد القيادي في حزب تحيا تونس مبروك كورشيد خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلا " حديثه عن إسقاط نداء تونس في اجتماع شعبي للحزب في مدنين أخاف الجميع بما فيها حزبنا تحيا تونس.
واضاف مبروك كورشيد في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام "" الغنوشي "يجي يطبها يعميها" متابعا " في النهاية انا انقده ولكن لست حاقدا عليه".
وعبر مبروك كورشيد عن رفضه التواجد في حكومة يراسها راشد الغنوشي متابعا " حكومة يراسها محمد الغنوشي ممكن".
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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