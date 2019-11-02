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عبد اللطيف المكي لسامي الفهري: نطلب منكم عرض التحقيق في قناتكم اذا كان عملا مهنيا...

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - عبّر السبت 2 نوفمبر القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، عن استنكاره لتصريحات عضو هيئة الاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، التي اتهم فيها النهضة بأنها جزء من مشكل الاعلام في تونس وأنها مارست ضغوطات على الهيئة بالوقوف ضد قراراتها ومنع تنفيذها.

وقال المكي في مداخلة على اذاعة اوكسيجان أف أم، "في كل مرة هشام السنوسي يتحدث عن ممارسة النهضة ضغوطات على الهيئة واحنا ندعيوه يقوللنا كيفاش صار الضغط ووقتاش وندعيوه أيضا يتوجه للقضاء ويثبت ذلك".


وأشار المكي إلى ان تصريحات هشام السنوسي لا يعتبرها ومواقف رسمية للهايكا وقال "لو تكلم رئيس الهيئة سي النوري اللجمي نعتبر تصريحاته رسمية آما سي هشام السنوسي عضو الهايكا معروف دائما بتصريحاته التي تتضمن تلميحات لحركة النهضة".


وفي علاقة ببرنامج الحوار التونسي حول حركة النهضة نفي المكي أن الحركة طلبت في بيانها بخصوص قناة الحوار التونسي عدم بث البرنامج كما نفي أن البيان يتضمن ضغطا وتهديدا لسامي الفهري حسب ما صرّح به هشام السنوسي.

ودعا المكي سامي الفهري إلى بث البرنامج قائلا "أدعو سامي الفهري أن يمرر البرنامج وما يخاف من شي إلا مالقانون وكيما القانون يضمنلو حرية التعبير فهو يضمن لحركة النهضة الحق في تتبّع"

وتعليقا على تصريحات هشام السنوسي بخصوص وجود تهديد للحوار التونسي قال المكي "ما يلزمش يعتبر التذكير بالتقاضي هو ضغط لأنه يصبح صاحب مصلحة في هرسلة النهضة التي لم تطلب عدم بث البرنامج بل ذكرت أنها ستقاضي كل من يتجني عليها".

واعتبر المكي أن تصريحات السنوسي دليل على أنه غير محايد وقال "ما شفناش هشام السنوسي يلوم وسائل الاعلام الي ثبت بالدليل أنها تكذب على حركة النهضة وتهرسل لذلك ادعوه إلي شيء من المهنية والحياد".


الفيديو: الدقيقة25

  
  
     
  
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