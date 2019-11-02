هشام السنوسي: الحوار التونسي وحركة النهضة جزء كبير من مشكل الاعلام في تونس

Samedi 02 Novembre 2019



باب نات

- وجّه السبت 2 نوفمبر، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري انتقادات لقناة الحوار التونسي واتهمها بالانخراط في أجندات سياسية وحزبية خاصة خلال الانتخابات.واعتبر السنوسي في تصريح لاذاعة ''أوكسجين'' أن الومضة الدعائية المتعلقة بالبرنامج حول حركة النهضة التي سحبتها الحوار التونسي تتنزل في اطار هذه الأجندات البعيدة كل البعد عن دورها الأساسي انارة الرأي العام.وقال السنوسي إنه من الغباء عدم الربط بين الومضة التي بثتها الحوار التونسي وسحبتها فيما بعد وبين القرار القضائي الصادر ضدّه والمتعلق بتحجير السفر عليه. وتابع قائلا "إن الهيئة تعبّر عن تحفظها على طريقة وتوقيت بث هذه الومضة لكن دستوريا لا يمكن للهيئة أن تمارس رقابة قبلية وتقييم البرنامج يكون بعد بثه".وأضاف السنوسي أن المشهد الاعلامي في تونس مركب لا يمكن تحميل المسؤولية فيه لجهة دون أخرى قائلا "إن الحوار التونسي جزء كبير من المشكل الاعلامي في تونس ولكن الأحزاب أيضا وعلى رأسها حركة النهضة".وتحدّث في هذا السياق عن بيان حركة النهضة بخصوص سلسلة الحلقات التي كانت الحوار التونسي تعتزم بثها وقال إنه من غير المعقول تخرّج بيانات فيها لهجة حادة وفيها نوع من الضغط حتي لا يبث البرنامج".وحمّل السنوسي مسؤولية ما اعتبره انفلاتا في المشهد الاعلامي لحركة النهضة التي اعتبرها جزء من المشكل وطرفا في الأزمة التي يعيشها الاعلام.وصرّح بأن النهضة سبق وأن تدخلت ومنعت تنفيذ قرارات الهيئة وتدخلت في الاعلام ووضعت أذرعها وتحالفت مع نبيل القروي لوضع اليد على عدد من الاذاعات مجددّا تأكيده على أن النهضة ساهمت بشكل كبير في الأزمة.