Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Gherek Ma Madadt Yadan  

هشام السنوسي: الحوار التونسي وحركة النهضة جزء كبير من مشكل الاعلام في تونس

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - وجّه السبت 2 نوفمبر، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري انتقادات لقناة الحوار التونسي واتهمها بالانخراط في أجندات سياسية وحزبية خاصة خلال الانتخابات.

واعتبر السنوسي في تصريح لاذاعة ''أوكسجين'' أن الومضة الدعائية المتعلقة بالبرنامج حول حركة النهضة التي سحبتها الحوار التونسي تتنزل في اطار هذه الأجندات البعيدة كل البعد عن دورها الأساسي انارة الرأي العام.


وقال السنوسي إنه من الغباء عدم الربط بين الومضة التي بثتها الحوار التونسي وسحبتها فيما بعد وبين القرار القضائي الصادر ضدّه والمتعلق بتحجير السفر عليه. وتابع قائلا "إن الهيئة تعبّر عن تحفظها على طريقة وتوقيت بث هذه الومضة لكن دستوريا لا يمكن للهيئة أن تمارس رقابة قبلية وتقييم البرنامج يكون بعد بثه".

وأضاف السنوسي أن المشهد الاعلامي في تونس مركب لا يمكن تحميل المسؤولية فيه لجهة دون أخرى قائلا "إن الحوار التونسي جزء كبير من المشكل الاعلامي في تونس ولكن الأحزاب أيضا وعلى رأسها حركة النهضة".

وتحدّث في هذا السياق عن بيان حركة النهضة بخصوص سلسلة الحلقات التي كانت الحوار التونسي تعتزم بثها وقال إنه من غير المعقول تخرّج بيانات فيها لهجة حادة وفيها نوع من الضغط حتي لا يبث البرنامج".

وحمّل السنوسي مسؤولية ما اعتبره انفلاتا في المشهد الاعلامي لحركة النهضة التي اعتبرها جزء من المشكل وطرفا في الأزمة التي يعيشها الاعلام.

وصرّح بأن النهضة سبق وأن تدخلت ومنعت تنفيذ قرارات الهيئة وتدخلت في الاعلام ووضعت أذرعها وتحالفت مع نبيل القروي لوضع اليد على عدد من الاذاعات مجددّا تأكيده على أن النهضة ساهمت بشكل كبير في الأزمة.



  
  
     
  
rtt-779b85e42af315266a27b4633180d9e9-2019-11-02 11:42:51






4 de 4 commentaires pour l'article 192015

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 02 Novembre 2019 à 12h 25m |           
صرّح بأن النهضة سبق وأن تدخلت ومنعت تنفيذ قرارات الهيئة وتدخلت في الاعلام ووضعت أذرعها وتحالفت مع نبيل القروي
على النهضة مقاضاة هذا السفيه الارعن

Rommen  (Tunisia)  |Samedi 02 Novembre 2019 à 12h 15m |           
ملا بغل
اش دخل النهضة في الإعلام
يا بهيم النهضة حزب سياسي يخطئ و يصيب و ليس وسيلة إعلام
و انت مسؤول على الإعلام
لكن يبدو أنك ستساق إلى مزبلة التاريخ قبل أن تفهم مهمتك

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 02 Novembre 2019 à 12h 04m |           
اذا ثم شكون طرف رءيسي في مشكل الإعلان هو هالهيكا البرلمان القادم يجب ان يجده حل لهم....هيءة فاشلة

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 02 Novembre 2019 à 11h 55m |           

كلمة حق 👍🇹🇳 شكرا🗣 :الحبيب بوعجيلة👍: أصبحت الكلاب سائبة بعد سقوط أعرافهم

👺 💰 👎🏿 💰 👹 اللعنة كم هم مثيرون للتقزز 👺 💰 👎🏿 💰 👹

"هناك ألسن و أقلام تافهة كان يستعملها أعراف في وظيفة " سفهاء " اي كلاب مسعورة يطلقونها عند الحاجة على قامات محترمة لا تستطيع الاجابة على نطق السفيه لأنه لا يليق بها ان تدخل في معارك مع صغار نفوس و حقراء يشتهرون على حسابهم .

معركة الكلاب السفيهة حين يديرها عرف كبير تكون ممنهجة و منظمة بشكل يضفي عليها قدرا من المعقولية لكن سقوط العرف و استغناؤه على كلاب الحراسة يجعلها كلابا سائبة في شوارع المدينة تنهش بشكل فوضوي و دون ترخيص في الانتصاب القانوني ...

تنظيم قطاع السفهاء و ضمان تقاعد مشرف لهم بعد سقوط اعرافهم يريح البلاد من النباح المنحط الذي ينتهي اليه كلاب بلا سيد ...اعطوهم تقاعدا مريحا او اربطوهم في انتظار مهمة نظامية لدى عرف جديد ....اللعنة كم هم مثيرون للتقزز ."
👺 💰 👎🏿 💰 👹



En continu

السبت 02 نوفمبر 2019 | 5ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:24 14:59 12:10 06:44 05:16
22°
 27° % 56 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-2028°-1823°-1626°-1616°-13
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572694574|192015 4320|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires