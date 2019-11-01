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سنية الدهماني: فيصل التبيني أهان نفسه وأهان رئاسة الجمهورية بطريقة جلوسه غير المحترمة

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " ان النائب فيصل التبيني أساء لنفسه ولمؤسسة رئاسة الجمهورية بسبب طريقة جلوسه امام الرئيس قيس سعيد .




وأضاف سنية الدهماني " التبيني لم يكن يتخيل يوما انه سيدخل قصر قرطاج وسيلتقي رئيسا للجمهورية لذلك ظهر عليه الارتباك متابعا" تربيعة اليدين تظهر مدى عدم احترام النائب لمؤسسة رئاسة الجمهورية". وتابعت سنية الدهماني " ليس من المقبول على السياسيين ونواب الشعب التصرف بتلك الطريقة وعلى الجميع احترام هيبة القصر".

  
  
     
  
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