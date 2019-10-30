رئيس الجمهورية يستقبل فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين مرفوقا بمريم الشتيوي بن ميم القيادية بالحزب.وصرح فيصل التبيني أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول عددا من القضايا المتصلة بالشأن الوطني والدولي ومنها بالخصوص ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي لارتباطهما بالأمن القومي في مفهومه الشامل فضلا عن مواضيع أخرى لها علاقة بالسيادة الوطنية ولا سيما منها دور المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في تقييم عدد من الاتفاقيات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي والفلاحين والنظر في تحويل جانب من الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية.وأكد فيصل التبيني أن مجلس نواب الشعب سيكون سندا لكل المبادرات التشريعية لرئيس الجمهورية بما يخدم المصلحة الوطنية.